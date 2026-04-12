כיכר השבת
קריסת המשא ומתן

מנצלת את המומנטום: סין תחמש את איראן במערכות הגנה וטילים  

בעוד סגן הנשיא ואנס מכריז על כישלון השיחות בפקיסטן, המודיעין האמריקני חושף: סין נערכת להעברת מערכות הגנה אווירית מתקדמות לאיראן | בייג'ינג מנצלת את הוואקום הדיפלומטי כדי לגזור קופון אסטרטגי ולחזק את בעלות בריתה במזרח התיכון בדיוק כשהפסקת האש עולה על שרטון (חדשות בעולם)

3תגובות
נשיא סין ואיראן (צילום: שר החוץ האיראני העמוד הרשמי )

דיווחים מודיעיניים דרמטיים חושפים כי סין נערכת לשלוח מערכות הגנה אווירית חדשות ל בתוך שבועות ספורים.

על פי הערכות המודיעין האמריקני, המשלוח צפוי לכלול מערכות טילים אישיים נגד מטוסים (MANPADS) המשוגרים מהכתף. כדי להסוות את מעורבותה ולהימנע מסנקציות ישירות, פועלת לנתב את המשלוחים דרך מדינות שלישיות, ובכך לטשטש את עקבות מקור הנשק.

המהלך הסיני אינו מקרי; הוא מגיע ברגע הקריטי ביותר של המערכה. במוצאי שבת, בתום 21 שעות של שיחות מרתוניות באסלאמבאד, הודיע סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, כי המשא ומתן עם איראן קרס. ואנס הבהיר כי איראן סירבה לקבל את "ההצעה הסופית והטובה ביותר" של ארה"ב, וכי המשלחת חוזרת לוושינגטון ללא הסכם.

בייג'ינג, המזהה את קריסת הפסקת האש והחזרה הצפויה ללחימה בעוצמה גבוהה, מנצלת את המומנטום כדי לחמש את טהראן ולהבטיח לעצמה דריסת רגל אסטרטגית עמוקה יותר באזור.

טראמפ עם סגנו ואנס בחדר המצב בבית הלבן (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לא נותר אדיש למהלך הסיני. בשיחה עם עיתונאים הבהיר הנשיא כי "אם סין תעשה זאת, יהיו לה בעיות גדולות", אם כי לא פירט מעבר לכך. המהלך הסיני מצטרף למגמה רחבה יותר של שיתוף פעולה בין אויבי המערב; בעוד רוסיה גוזרת רווחים כלכליים אדירים מהמלחמה באיראן (כ-760 מיליון דולר ביום על פי דיווחים), סין מתמקדת בחימוש פיזי ובאספקת טכנולוגיה צבאית שתקשה על חופש הפעולה של ארה"ב וישראל במרחב.

האסרטיביות הסינית במזרח התיכון מהדהדת את הטון התוקפני שנוקט נשיא סין שי ג'ינפינג גם בזירות אחרות. לאחרונה הצהיר שי כי סין "לא תסבול עצמאות" לטאיואן, והתחמשותה של איראן בנשק סיני נתפסת כחלק ממהלך רחב של קריאת תיגר על ההגמוניה האמריקנית. כעת, כאשר מצרי הורמוז נותרים סגורים למעשה והפסקת האש מתפוגגת, החימוש הסיני עשוי להיות הגורם שישנה את פני המערכה הבאה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
כך לאט ובטוח מתרחבת מילחמת גוג ומגוג, צעד אחר צעד, ללא ניווט ורצון של אף אחד, מי שיספיק לחזור בתשובה אשריו, ומי שלא יבין את התקופה וימשיך ללכת אחרי שרירות ליבו יהיה המפסיד הגדול, וזה לא קשה לחזור, צריך להתחזק באמונה כל יום ובברכות יותר בכוונה בעשיית חסד בוויתור לזולת ובלימוד תורה, ומובטח לנצח
ירמי' הנביא
לימוד תורה זה העיקר
גבי
1
אם לטרמפ יש עכשיו שכל שימחוק את איראן מיד לפני שיגיעו המערכות הסיניות לאיראן, אז כבר לא יהיה לסינים את מה להציל
נהג מונית

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר