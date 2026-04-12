מנצלת את המומנטום: סין תחמש את איראן במערכות הגנה וטילים  

דיווחים מודיעיניים דרמטיים חושפים כי סין נערכת לשלוח מערכות הגנה אווירית חדשות לאיראן בתוך שבועות ספורים.

על פי הערכות המודיעין האמריקני, המשלוח צפוי לכלול מערכות טילים אישיים נגד מטוסים (MANPADS) המשוגרים מהכתף. כדי להסוות את מעורבותה ולהימנע מסנקציות ישירות, סין פועלת לנתב את המשלוחים דרך מדינות שלישיות, ובכך לטשטש את עקבות מקור הנשק.

המהלך הסיני אינו מקרי; הוא מגיע ברגע הקריטי ביותר של המערכה. במוצאי שבת, בתום 21 שעות של שיחות מרתוניות באסלאמבאד, הודיע סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, כי המשא ומתן עם איראן קרס. ואנס הבהיר כי איראן סירבה לקבל את "ההצעה הסופית והטובה ביותר" של ארה"ב, וכי המשלחת חוזרת לוושינגטון ללא הסכם.

בייג'ינג, המזהה את קריסת הפסקת האש והחזרה הצפויה ללחימה בעוצמה גבוהה, מנצלת את המומנטום כדי לחמש את טהראן ולהבטיח לעצמה דריסת רגל אסטרטגית עמוקה יותר באזור.