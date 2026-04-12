כיכר השבת
השיחות עם איראן קרסו

"מוכיח את התאום המלא בין המדינות"; התייחסות ראשונה בישראל לפיצוץ המו"מ

השר מיקי זוהר בהתייחסות ישראלית ראשונה לפיצוץ המו"מ בין ארה"ב לאיראן: "ההתעקשות האמריקאית למנוע מאיראן נשק גרעיני מוכיחה את התאום המלא בין המדינות" (מדיני)

טראמפ ונתניהו (צילום: הבית הלבן)

השר מיקי זוהר התייחס לפיצוץ במשא ומתן בין לאירןא על רקע התעקשות הנשיא דונלד טראמפ שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני.

לדברי השר זוהר: "‏ההתעקשות האמריקאית למנוע מ נשק גרעיני מוכיחה את התאום המלא בין המדינות".

זוהר הוסיף: "עשרות שנים של נחישות מצד ראש הממשלה, אין ספור פעולות מונעות ומתקפה אדירה של ישראל וארה״ב ב״עם כלביא״ וב״״ בעזרת השם יביאו את ההישג הכי חשוב שידענו - מניעת נשק גרעיני שאיים להשמיד את ישראל".

כזכור, סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, הודיע הבוקר (ראשון) כי בתום 21 שעות של שיחות משא ומתן עם איראן, הצדדים לא הצליחו להגיע להסכם וכי המשלחת תחזור לארה"ב ללא הסכם.

בהצהרה קצרה לתקשורת הכריז ואנס: "עסקנו בכך כבר 21 שעות, וניהלנו מספר דיונים ענייניים עם האיראנים. זו הבשורה הטובה.

"הבשורה הרעה היא שלא הגענו להסכם. ואני סבור שזו בשורה רעה לאיראן הרבה יותר משהיא בשורה רעה לארצות הברית. לכן אנו חוזרים לארצות הברית מבלי שהגענו להסכם".

סגן הנשיא הוסיף: "העובדה הפשוטה היא שאנחנו צריכים לראות מחויבות מצדם שלא יחתרו לנשק גרעיני, ושלא יחתרו לאמצעים שיאפשרו להם להשיג נשק גרעיני במהירות. זהו היעד המרכזי של נשיא ארצות הברית, וזה מה שניסינו להשיג באמצעות השיחות הללו".

