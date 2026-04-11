כשמפה מסומנת מאחוריו: ההצהרה של נתניהו - והעקיצה על המודיעין

ימים אחרי כניסת הפסקת האש הזמנית מול איראן לתוקף: ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הערב (מוצאי שבת) הצהרה לתקשורת - שבה מנה את הישגי המלחמה, מלחמת שאגת הארי ויתר המלחמות בשנים האחרונות. 'כיכר השבת' העביר את ההצהרה בשידור ישיר.

נתניהו פתח את הצהרתו כשמאחוריו מפה של המזרח התיכון - ובה מסומנות המדינות העוינות את ישראל, "ציר הרשע". נתניהו הציג אותה בקצרה ואת יתר ההצהרה מסר כשהמצגת מאחוריו, ולא אחת הצביע לעברה בעודו ממחש את הגודל הקטן של ישראל מול גדלן של המדינות האחרות.

נתניהו פתח באומרו כי המלחמה טרם הסתיימה, וכי "עדיין יש לנו מה לעשות", אבל הבהיר כי איראן כעת נעבקת לשרוד וכי מצבה חלש מאי פעם.

בתחילת דבריו סקר נתניהו את הפגיעות הישראליות באיראן, החל מעם כלביא. הוא אמר: "לפני עם כלביא הגיע אלי הפעם מודיעין מדויק ולכן הורתי לתקוף״. את המילה "הפעם" אמר בהדגשה, שהתפרשה כעקיצה על המודיעין לפני מחדל ה-7 לאוקטובר.

ראש הממשלה סקר את צמרת איראן שחוסלה ואמר כי המלחמה הביאה את המשטר לחולשה גדולה. לדברי נתניהו, בישראל רואים "סכסוכים פנימיים בצמרת המשטר האיראני".

בדבריו גם התייחס למערכה הישראלית בלבנון, מול ארגון הטרור חיזבאללה - מערכה שנמשכת גם לאחר כניסת הפסקת האש הזמנית מול איראן לתוקף. לדברי ראש הממשלה, ישראל חיסלה מאות מחבלים במבצע שהיש "שני בעוצמתו" למבצע הביפרים שאחריו חוסל נסראללה.

נתניהו גם טען בדבריו כי המלחמה באיראן, והחזקה שהפגינה ישראל, גרמה לשורת מדינות, כולל במזרח התיכון, לפנות לישראל לבריתות. נתניהו אמר כי לא מדובר רק בלבנון, שפנתה לאחרונה, אלא גם מדינות נוספות.

את דבריו חתם: "יש פה שינוי כביר. זה בא בזכות הטייסים והטייסות הנועזים והנועזות, בזכות המפקדים והחיילים שלנו, הנופלים שנפלו עבורנו, הפצועים בגוף ובנפש שמייחלים להחלמתם, ובא בזכותכם אזרחי ישראל, אני מצדיע לכם. ובא בזכות ההחלטות המושכלות של הממשלה בראשותי. ואני רוצה להגיד - עוד היד נטויה. עוד עם כלביא יקום וכארי יתנשא". נתניהו חתם את הצהרתו במילים "נמשיך לנצח".

יאיר לפיד הגיב להצהרה: "נתניהו שוב מתהדר בהצלחות של הצבא, כדי שנשכח את הכשלון המוחלט שלו. הוא לא השיג אף אחת ממטרות המלחמה שהוא בעצמו הגדיר. ההישג הצבאי הפך לאסון מדיני שהוא חתום עליו. ‏כל עם ישראל מצדיע לכוחות הביטחון שלנו, ומחכה לרגע שתהיה לנו הנהגה שמסוגלת לנצח מלחמות ולא גונבת כסף מאזרחי ישראל בזמן שהם במקלטים".

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן צייץ: "‏נתניהו בלחץ, כי הוא יודע שמטרות המלחמה לא הושגו. ‏כשמנצחים ומכריעים לא צריך להצהיר אחת לכמה ימים שניצחנו והכרענו. ‏הגיע הזמן לשלוח אותו ואת הממשלה שלו הביתה".