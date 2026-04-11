כשמפה מסומנת מאחוריו: ההצהרה של נתניהו - והעקיצה על המודיעין

נתניהו מנה את צמרת איראן שחוסלה, וסיכם את המלחמה שנמשכה יותר מחודש ברפובליקה האלסאמית. כשמפת המזרח התיכון מאחוריו, ובה מסומנות מדינות "ציר הרשע", הבהיר כי "יש לנו עוד מה לעשות" וחשף כי מדינות נוספות במזרח התיכון מלבד לבנון פונות לישראל לבריתות | ההצהרה המלאה (אקטואליה)

ימים אחרי כניסת הפסקת האש הזמנית מול איראן לתוקף: ראש הממשלה מסר הערב (מוצאי שבת) הצהרה לתקשורת - שבה מנה את הישגי המלחמה, מלחמת ויתר המלחמות בשנים האחרונות. 'כיכר השבת' העביר את ההצהרה בשידור ישיר.

נתניהו פתח את הצהרתו כשמאחוריו מפה של המזרח התיכון - ובה מסומנות המדינות העוינות את ישראל, "ציר הרשע". נתניהו הציג אותה בקצרה ואת יתר ההצהרה מסר כשהמצגת מאחוריו, ולא אחת הצביע לעברה בעודו ממחש את הגודל הקטן של ישראל מול גדלן של המדינות האחרות.

נתניהו פתח באומרו כי המלחמה טרם הסתיימה, וכי "עדיין יש לנו מה לעשות", אבל הבהיר כי כעת נעבקת לשרוד וכי מצבה חלש מאי פעם.

בתחילת דבריו סקר נתניהו את הפגיעות הישראליות באיראן, החל מעם כלביא. הוא אמר: "לפני עם כלביא הגיע אלי הפעם מודיעין מדויק ולכן הורתי לתקוף״. את המילה "הפעם" אמר בהדגשה, שהתפרשה כעקיצה על המודיעין לפני מחדל ה-7 לאוקטובר.

ראש הממשלה סקר את צמרת איראן שחוסלה ואמר כי המלחמה הביאה את המשטר לחולשה גדולה. לדברי נתניהו, בישראל רואים "סכסוכים פנימיים בצמרת המשטר האיראני".

בדבריו גם התייחס למערכה הישראלית בלבנון, מול ארגון הטרור חיזבאללה - מערכה שנמשכת גם לאחר כניסת הפסקת האש הזמנית מול איראן לתוקף. לדברי ראש הממשלה, ישראל חיסלה מאות מחבלים במבצע שהיש "שני בעוצמתו" למבצע הביפרים שאחריו חוסל נסראללה.

נתניהו גם טען בדבריו כי המלחמה באיראן, והחזקה שהפגינה ישראל, גרמה לשורת מדינות, כולל במזרח התיכון, לפנות לישראל לבריתות. נתניהו אמר כי לא מדובר רק בלבנון, שפנתה לאחרונה, אלא גם מדינות נוספות.

את דבריו חתם: "יש פה שינוי כביר. זה בא בזכות הטייסים והטייסות הנועזים והנועזות, בזכות המפקדים והחיילים שלנו, הנופלים שנפלו עבורנו, הפצועים בגוף ובנפש שמייחלים להחלמתם, ובא בזכותכם אזרחי ישראל, אני מצדיע לכם. ובא בזכות ההחלטות המושכלות של הממשלה בראשותי. ואני רוצה להגיד - עוד היד נטויה. עוד עם כלביא יקום וכארי יתנשא". נתניהו חתם את הצהרתו במילים "נמשיך לנצח".

יאיר לפיד הגיב להצהרה: "נתניהו שוב מתהדר בהצלחות של הצבא, כדי שנשכח את הכשלון המוחלט שלו. הוא לא השיג אף אחת ממטרות המלחמה שהוא בעצמו הגדיר. ההישג הצבאי הפך לאסון מדיני שהוא חתום עליו. ‏כל עם ישראל מצדיע לכוחות הביטחון שלנו, ומחכה לרגע שתהיה לנו הנהגה שמסוגלת לנצח מלחמות ולא גונבת כסף מאזרחי ישראל בזמן שהם במקלטים".

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן צייץ: "‏נתניהו בלחץ, כי הוא יודע שמטרות המלחמה לא הושגו. ‏כשמנצחים ומכריעים לא צריך להצהיר אחת לכמה ימים שניצחנו והכרענו. ‏הגיע הזמן לשלוח אותו ואת הממשלה שלו הביתה".

17
שקרניהו, שחרר אותנו מסיסמאות, די, אתה זקן, לך הביתה....
יוסף
ממש לא . אוי לנו אם היה מישהו אחר בתפקיד
אתה טועה
אתה חסר דעת משלך... מסכן
איציק
הפוסל במומו פוסל
בנימין
ואת מי אתה מעדיף את בנט השקרן? את גנץ עם הקריזמה של האיצטרובל? את לפיד בלי תעודת בגרות?
משה
לא, אני מעדיף שקרן כושל מוכח מדעית, שהביא אסון 7 באוקטובר, לא חיסל את חמאס, לא חיסל את חיזבאללה, ולא חיסל את איראן, תאמין לי עדיף שאתה תוביל אותנו מאשר הוא, וברצינוץ, אף פעם לא תמצא אלטרנטיבה ראויה בלי קודם כל להעיף את הכושלים..
יוסי
המצגת הזו היא עונג שבת לראות את משמרות המהפכה רועדים בטהרן נתניהו הבהיר שמי שלא יניח את נשקו דמו בראשו להכות ביד חזקה בלבנון עד שיבינו שעם ישראל חי וקיים חזק וברוך לצה"ל על השמדת הטילים
יצחק
תשובה ניצחת לכל השמאל
תותח
אנחנו בשטח רואים את התוצאות של מה שביבי הראה במצגת השמדת התשתיות בלבנון היא קריטית אל תעצרו אותנו בשיחות תנו לנו לסיים את העבודה ולמחוק את חיזבאללה עד הסוף
רועי
לראות את השמדת הרשע במצגת זה קידוש השם ממש להפוך את מערכי האויב לאבק למחוק כל בסיס ולבטל את כוחו של חיזבאללה נתניהו תמשיך בנחישות הזו עד שהאיום יוסר כליל מכל החזיתות
שמואל
אפו בזכות השם שעוזר לנו אה ביבי
דקל
המצגת של ביבי היא מרק רגל לאוהבי ישראל וסחוג חריף לאויבים לראות את השמדת הטילים בטהרן זה פשוט נחת להמשיך להכות ביד חזקה לא להאמין לאיראנים בשיחות רק מחיקה טוטאלית של משמרות המהפכה תביא לנו שקט באמת
עבאדי
הוא מבלבל את השכל לא היה שום מערכה שניצחנו ניצחון מוחץ נתניהו המציא שלא חייבים לנצח ומספיק שהם לא יתקפו זה משהו חדש שלא היה קודם וכדאי מאד שישנה את זה ואם לא אז שילך לבית
ישראלי שרוצה ביטחון
יישר כוח! פאל פליי (מזל טוב) על המבצע. עשינו להם 'ספינג'' מהצמרת שלהם שכל אויבי ישראל יהיו כפרה על נעל אחת של חייל שלנו אנחנו בני מלכים והקב"ה לא עוזב אותנו לעולם
אורי
למחוק כל זכר לתשתיות של חיזבאללה בלבנון לחסל כל מפקד שמעז לאיים על הצפון להשמיד את מאגרי הטילים המוחבאים בכפרים ולדאוג ששום איום לא יחצה יותר את הגבול ביטחון מלא הוא המטרה היחידה
שמעון

