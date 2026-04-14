מרת יוכבד פורייס ע"ה, שנפטרה אחרי התמודדות עם המחלה הקשה, הייתה אמא מסורה, אשת חיל, ולב פתוח לכל נזקק.

תשע שנים ארוכות המתינה בסבלנות אין קץ לזכות להיות אמא, ובסוף זכתה ב"ה לחמישה ילדים יקרים.

במשך 18 שנה, מאז שאמה ע"ה נפטרה, החזיקה בביתה גם את אביה האלמן באהבה ובמסירות. ביתה היה מקום של חסד והכנסת אורחים, שבו כל אחד מצא חום ואהבה.

לפני חודשים ספורים, המשפחה חגגה שמחה כפולה: בנה הבכור חגג בר מצווה, ויחד עם זאת נערכה סעודת הודאה מרגשת. מרת יוכבד ע"ה, שחלתה במחלה הקשה בצורה קלה יחסית, החלימה. כולם היו בטוחים שהגרוע מכל מאחוריהם.

אבל המחלה חזרה. הפעם - בצורה קצרה ואכזרית. אחרי התמודדות עם המחלה, מרת יוכבד פורייס ע"ה הלכה לעולמה בגיל 40 בלבד, והותירה אחריה בית שבור לחלוטין.

בבית משפחת פורייס נשארו שני אלמנים - הבעל ר' משה, ואביה - שגם הוא קבר את אשתו לפני 18 שנה, אחרי התמודדות עם מחלה נדירה. יחד איתם - חמישה ילדים יתומים: הגדול בן 13 שזה עתה נכנס לעול המצוות, והקטן בן 3 שעדיין לא מבין מה קרה.

האחריות כולה נפלה על כתפי הבעל האלמן. לגדל חמישה ילדים ללא אמא, לתת להם יציבות רגשית וכלכלית, כשהלב שלו עצמו נשבר לרסיסים.

למרבה הכאב, מרת יוכבד ע"ה לא הצליחה להצטרף לתוכנית הביטוח המשלימה של "ערבים" - התוכנית נפתחה רק לאחר שחלתה בפעם הראשונה. כך, שאין שום קרן או ביטוח שמבטיח את עתידם הכלכלי של חמשת היתומים.

כעת, האב האלמן נשאר להתמודד לבדו. איך לפרנס ולגדל חמישה ילדים? איך לשלם שכר דירה, חינוך, טיפולים רגשיים לילדים, ואת כל הצרכים הבסיסיים?

מחזה קורע לב נראה לעיני המשתתפים בהלווייתה. הילד הקטן בן 3, הסתובב עם ממתק יקר ביד וחיוך רחב על השפתיים. הוא עדיין לא מבין, אבל בלילה - כשיילך לישון בלי אמא, הדמעות יתפרצו גם אצלו.

אנחנו לא יכולים להחזיר להם את אמא. לא נוכל למחות את הדמעות של הילד בן השלוש כשיבין את גודל האסון. אבל אנחנו יכולים - וחייבים - לדאוג שהם לא יקרסו כלכלית.

אל מול הדמעות של חמשת היתומים, הזעקה של האלמן שלא יודע איך להתמודד כלכלית מהיום והלאה, לא נוכל לעמוד מנגד.

