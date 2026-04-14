הלם כבד שורר בקהילת 'שמעה תפילתי' בשכונת קריית הרצוג בבני ברק בעקבות פטירתו הפתאומית והטראגית של הרב מנחם ליכטמן ז"ל. המנוח הסתלק לבית עולמו בגיל 52 בלבד לאחר אירוע רפואי פתאומי בביתו. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום נלחמו על חייו שעה ארוכה, אך למגינת לב משפחתו ומכריו, נגזרה הגזירה והוא השיב את נשמתו ליוצרה.

הרב ליכטמן ז"ל נולד בפתח תקווה וקנה את תורתו בישיבת 'נחלת דוד' אצל רבו, הגאון רבי ברוך שמעון סלומון זצ"ל. לאחר נישואיו לרעייתו, גב' ליכטמן תחי', קבעו את משכנם בקריית הרצוג. הוא היה דמות מוכרת ואהובה בשכונה, ממייסדי ועמודי התווך של בית המדרש 'שמעה תפילתי', איש של חסד, עניו וצנוע שברח מכל סממן של כבוד ושרת את הציבור בהצנע לכת.

לפרנסתו עסק המנוח כסופר סת"ם. תושבי השכונה מספרים על אדם שישב שעות ארוכות בריכוז ובחרדת קודש, כותב אותיות של תורה כדי להביא טרף לביתו. אלא שכעת, עם הסתלקותו, נחשפת המציאות הכלכלית הקשה והכואבת שעמה התמודד בשקט, מציאות שמאיימת כעת לרסק את משפחתו לחלוטין.

כסופר סת"ם שעבד לפרנסתו והתפרנס בדוחק עצום לאורך כל שנות חייו, הרב ליכטמן לא הותיר אחריו שום חסכונות או פנסיה. כל שקל שהרוויח יצא מיד על צרכי הבית הפשוטים ביותר, והוא נאבק כדי לחתן ארבעה מתוך ששת ילדיו מתוך הסתפקות עצומה במועט. כעת, לאחר פטירתו, מתברר למרבה הכאב כי המנוח השאיר אחריו חובות אדירים המסתכמים במאות אלפי שקלים.

בבית נותרו כעת האלמנה ושני ילדים שטרם נישאו. הם מתמודדים בימים אלו לא רק עם השבר הנפשי העצום על אובדן אב המשפחה היקר, אלא גם עם חרדה קיומית מוחלטת. אין בבית שום מקור הכנסה, ונושים רבים דופקים על הדלתות בבקשה לקבל את כספם. ארבעת הילדים הנשואים מתקשים לפרנס את עצמם ואינם מסוגלים להושיט עזרה כלכלית לאמם השבורה.

רבני ועסקני השכונה שנכנסו לעובי הקורה, מודאגים מאוד מעתידה הכלכלי של המשפחה שחיה בצניעות ובכבוד. בהוראת הרבנים נפתחה מגבית חירום, והם פונים כעת לציבור הרחב בקריאה נחרצת, לא להשאיר את האלמנה והיתומים לבדם במערכה מול אפשרות של קריסה כלכלית חלילה - שאין להם שום כלים להתמודד איתה. זוהי שעת המבחן של כולנו, להושיט יד תומכת, לסגור את החובות הכבדים, ולהבטיח שמשפחת ליכטמן תוכל להמשיך לשרוד את הימים הקשים שאחרי האסון.

