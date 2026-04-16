כמה בתים באמת נפגעו מטילים בבני ברק?

כאשר עשן הפגיעות החל להתפזר מעל שמי עיר התורה והחסידות בני ברק, חשבנו שאנחנו מבינים את גודל הפגיעה. הדיווחים הראשוניים דיברו על שמונים ושתיים משפחות שבתיהן חרבו עליהן מול עיניהן הכלות בעיצומו של חג הפסח ובשבועות שקדמו לו. אבל כעת, ימים ספורים לאחר מכן, מתברר שהמציאות קשה ורחבה הרבה יותר ממה שהיה נדמה בתחילה.

מנתונים סופיים ורשמיים שהגיעו לידי הנהלת 'קופת העיר', לאחר מיפוי מדוקדק של מחלקת הרווחה העירונית ופיקוד העורף, ולאחר שיחות אישיות וכואבות עם המשפחות בשטח, עולה תמונה מחרידה. עשרים וחמישה בניינים בעיר פונו מיושביהם, כולם או חלקם. מספר המשפחות שאיבדו את עולמן עומד על מאה ועשרים וחמש. שש מאות ושבעים ושלוש נפשות בדיוק נותרו ללא קורת גג.

מאחורי הנתונים היבשים הללו עומדים שש מאות ושבעים ושלושה עולמות שנפגעו קשות באבחה אחת. אלו אברכים, אימהות וילדים רכים, שמצאו את עצמם עומדים ברחוב באפס מעשה, חלקם עם פגיעות כלכליות משתקות, ללא בגד להחלפה, ללא חפצים בסיסיים וללא מקום להניח בו את הראש.

הגאון רבי ישראל מאיר שושן, מגיד המישרים הנודע שהגיע לזירות הנפילה וראה את החורבן, העיד בכאב, "מה נאמר ומה נדבר? אבן מקיר תזעק? אין אבן, אין כלום, חורבן".

אותה ילדה קטנה שזעקה "אמא, איפה הפיג'מה החדשה שקנית לי לפסח?" אינה לבד. ישנם מאות ילדים כמותה שזקוקים כעת להכל. הכל מכל וכל. בעוד שמס רכוש וגופי המדינה פועלים בקצב שלהם, תהליכים אלו ייקחו שבועות ארוכים והפקידות הממשלתית עובדת לאט, מה גם שהכיסוי אינו מלא, ובמקרים של משפחות שהתגוררו ביחידות שלא הוסדרו עדיין בצורה רשמית - הן לא צפויות לקבל החזרים בכלל לאחר שבתיהן נחרבו עד היסוד!

המשפחות האלו לא יכולות להמתין. הן זקוקות ללחם לאכול, לביגוד בסיסי ולקורת גג כאן ועכשיו. הצרכים הקיומיים והדחופים ביותר מוטלים כעת לפתחנו.

'קופת העיר', שניצבת בחזית הסיוע למשפחות ברחבי הארץ בכלל ובבני ברק בפרט, הקימה חפ"ק מיוחד כדי לתת מענה לצרכים הדחופים. קרן החירום המיוחדת פועלת מסביב לשעון, אך הנתונים החדשים מחייבים התגייסות אדירה ומיידית של כלל הציבור.

אנו נקראים לפתוח את הלב ואת הכיס עבור האחים שלנו שאיבדו את כל עולמם. זו העת לקיים את ההבטחה הכבירה שמסר הרב שושן מזירת האסון, כי אם אנו לא נעמוד מנגד ונעשה את שלנו, הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה יגמול איתנו חסד ורחמים, ונזכה בקרוב לשמוע את שופרו של משיח במהרה בימינו.

