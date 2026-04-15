עוד פרשת ריגול חמורה: אזרחית ישראלית -ערביה ריגלה עבור איראן | זה מה שעשתה

שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית במחוז צפון של משטרת ישראל חשפו היום (רביעי) פרשת ריגול חמורה: שומוע אבו עאבד, אזרחית ישראלית תושבת נצרת, נעצרה במהלך חודש מרץ האחרון בחשד שביצעה עבירות ביטחוניות חמורות עבור גורם איראני.

על פי הנמסר, החל מחודש אוקטובר האחרון עמדה החשודה בקשר עם גורם זר וביצעה עבורו מספר רב של משימות ביטחוניות, תמורת תשלום כספי. בין המשימות שביצעה: צילומים של אתרים ביטחוניים רגישים בישראל, בסיסי צה"ל ובתי הזיקוק בחיפה, וכן העברת מידע אודות אזרח ישראלי - איש מערכת ביטחון לשעבר.

חשדה שמדובר בגורם איראני - והמשיכה

מהחקירה עלה כי שומוע ביצעה את המשימות למרות שחשדה כבר בשלביו המוקדמים של הקשר, כי היא מופעלת על ידי גורם איראני. את התשלום עבור המשימות קיבלה דרך ארנק דיגיטלי, אליו הצליחו החוקרים להגיע ולתפוס מאות דולרים שקיבלה בעבור הפעילות הביטחונית.

היום הוגש נגד שומוע כתב אישום לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים על ידי בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת. העבירות המיוחסות לה כוללות קשר עם גורמים ממדינת אויב וביצוע משימות בהכוונתם.

התגברות במאמצי הגיוס האיראניים

גורמי הביטחון ציינו כי בשנים האחרונות, ובפרט מאז מבצע "עם כלביא", ניכרת התגברות משמעותית במאמציהם של גורמי המודיעין האיראניים לגיוס והפעלת אזרחים ישראליים בשטח ישראל. פרשה זו מצטרפת לשורה של מקרי ריגול שנחשפו בחודשים האחרונים.

שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל שבו והזהירו את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מעצם קיום קשר עם גורמים זרים ממדינת אויב ו/או גורם לא מזוהה, לא כל שכן ביצוע משימות עבורם תמורת תשלום או כל סיבה אחרת.

"מלבד הפגיעה החמורה בביטחון המדינה, מסתכנים מי שמערבים עצמם בפעילות זו בהליך פלילי ובענישה מחמירה", הדגישו גורמי הביטחון. "גופי הביטחון במדינת ישראל ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעולות טרור וריגול, ויפעלו למצות את הדין בחומרה מול כל המעורבים בפעילות זו".

יצוין כי בשבועות האחרונים נחשפו מספר פרשיות ריגול נוספות, ביניהן פרשת תושב חיפה שייצר חומר נפץ בהכוונת גורמי מודיעין איראניים, ופרשת שני אחים מהערים החרדיות שריגלו עבור תוך שימוש בתוכנות בינה מלאכותית.

כמה טיפש צריך להיות ישראלי שמתחיל לרגל עבור אירן. האם הוא לא מבין שבאמצעים הטכנולוגיים שיש היום לשב"כ הסיכוי שלו לא להיתפס נמוך ביותר.
יהושע
לפני סיכון שיעלו על זה, איך אפשר להיות כזה כפוי טובה?!
נתחיל מזה
אם לצערינו יהודים נפלו בפח הזה בשביל כמה מאות שקלים כל שכן אזרחים ערבים עם שאיפות לאומניות ושנאת יהודים טוב שפתחו מחלקה מיוחדת לחשיפת הבוגדים האלה כנראה שיש עוד הרבה מאלה
יחיאל
אם כל כך הרבה נתפסו, מעניין כמה יש שלא נתפסו?
משה

