עסקת הצללים: לוויין הריגול שמשפר את דיוק הטילים על ישראל

צבא סין ( צילום: חשבון העיתונות הרשמי של כוחות הצבא של סין, )

תחקיר דרמטי שפורסם ב-Financial Times חושף את אחת הברית החשאיות המסוכנות ביותר במזרח התיכון: סין העבירה לאיראן לוויין ריגול מתקדם תמורת 30 מיליון דולר, מערכת שהפכה לכלי מדידה מדויק לשיפור דיוק הטילים הבליסטיים של טהראן. מדובר בשובר שוויון אסטרטגי שמאפשר לאיראנים לבצע "בקרת נזקים" בזמן אמת אחר כל תקיפה ולשכלל את המכה הבאה.

הלוויין, שנרכש מחברת Earth Eye Co הסינית, פעל במרץ רב במהלך המבצעים האחרונים של ישראל - "כלביא" ו"שאגת הארי". גורמי ביטחון מערביים מזהים דפוס פעולה מדאיג: איראן משתמשת במערכת כדי לתעד את נקודות הפגיעה של הטילים הבליסטיים שלה ולבצע שיפורי דיוק קריטיים במערכות הניווט. כל תקיפה הופכת למעבדה חיה לשכלול היכולות הקטלניות.

עסקה בחשאי: "מסירה במסלול" כדי לחמוק מהמודיעין

העסקה בוצעה בשיטה מתוחכמת במיוחד שנועדה לחמוק מהרדאר המודיעיני המערבי. במקום להעביר את הלוויין קרקעית, הסינים ביצעו "מסירה במסלול" - השליטה הועברה לאיראנים רק לאחר שהלוויין כבר שהה בחלל. לצורך כך, טהראן קיבלה גישה לרשת תחנות קרקע גלובלית של חברת Emposat הסינית, מה שמעניק לה שליטה רציפה ומסוכנת בכל רגע נתון.

על פי הערכות מודיעיניות, הלוויין ביצע לפחות 24 סריקות ממוקדות בין 21 ל-31 במרץ, ב-11 מדינות במזרח התיכון. הסריקות כללו 46 יעדים שונים - בסיסים צבאיים, שדות תעופה ושדות נפט. בחלק מהמקרים בוצעו תקיפות איראניות ימים ספורים בלבד לאחר איסוף המודיעין, דבר המעיד על קשר ישיר בין המידע לבין הפעולה המבצעית.

"דיסאינפורמציה" סינית מול ראיות מוצקות

בעוד משרד החוץ הסיני מכנה את הדיווח "דיסאינפורמציה" וטוען כי הלוויין נועד לצרכים אזרחיים בלבד, מומחים במערב קובעים כי מדובר בהוכחה ניצחת לברית הלא-רשמית בין סין לאיראן כנגד ההשפעה המערבית. גורמים ביטחוניים מערביים ואזוריים אישרו כי נרשמה פעילות לוויינית רוסית אינטנסיבית באזור במקביל, וכי תצלומים אכן הועברו לאיראן.

בתגובה לממצאים המטרידים, הוטלו סנקציות מיידיות על שרשרת האספקה הסינית, והפנטגון הודיע על בחינה מחדש של מערכי ההגנה האווירית במזרח התיכון. שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' שיגר מסר נחרץ לטהראן: "המסר שלנו לאיראן ברור - אנחנו צופים בכם ורואים אתכם".