בשבוע האחרון הפכה איסלמבאד, בירת פקיסטן, למרכז הדיפלומטיה העולמית. מאחורי פריצת הדרך הדרמטית שהובילה להפסקת האש בין ארה"ב לאיראן עומד גנרל אסים מוניר שביקר ביום רביעי האחרון בטהראן עם "מסר חדש" מוושינגטון, צפוי להמשיך ישירות לארה"ב כדי לקדם את סבב השיחות הבא.

דמותו של מוניר יוצאת דופן בנוף הבינלאומי. מומחים ודיפלומטים מתארים אותו כ"אדריכל מדיניות החוץ של פקיסטן" וכדמות החזקה ביותר במדינה, שכן בפוליטיקה המקומית כוחו של הצבא עולה לעיתים קרובות על זה של הממשלה האזרחית. מוניר הצליח לבנות מערכת יחסים חמה ויוצאת דופן עם הנשיא טראמפ והמעגל הקרוב אליו, עד כדי כך שדיפלומטים טוענים כי הוא הדמות העולמית היחידה שטראמפ מקפיד לשבח בעקביות. הקשר בין השניים אינו רק צבאי; מוניר אף הוביל מהלך לחיזוק הקשרים עם המיזם הקריפטוגרפי של משפחת טראמפ, "World Liberty Financial", מהלך שסייע בבניית האמון האישי. טראמפ עצמו שיבח לאחרונה את "העבודה הנהדרת" של מוניר בניהול השיחות, וציין כי המתווכים האמריקאים צפויים לשוב לפקיסטן להמשך המשא ומתן.

דרכו של מוניר לצמרת לא הייתה מובנת מאליה. הוא צמח מתוך מוסדות הכשרה שנחשבים לפחות יוקרתיים בפקיסטן, ושימש בעבר כראש שירות הביון הצבאי העוצמתי (ISI). בשנת 2018 הוא הודח מתפקידו כראש הביון על ידי ראש הממשלה דאז, עמראן ח'אן, לאחר פחות משנה בתפקיד, מהלך חסר תקדים שכמעט וסיים את הקריירה שלו. אולם, לאחר הדחתו של ח'אן ב-2022, חזר מוניר למרכז הבמה ומונה לרמטכ"ל.

כיום, מוניר משתמש בניסיון המודיעיני שלו ובקשרים המוסדיים של צבא פקיסטן עם מפקדי משמרות המהפכה כדי לגשר על הפערים. הוא מתואם באופן הדוק עם מתווכים ממצרים וטורקיה, ופועל בשיתוף פעולה עם ערב הסעודית כדי להבטיח את יציבות האזור.

המשימה הנוכחית של מוניר קריטית מתמיד: הפסקת האש הנוכחית צפויה לפוג ב-22 באפריל, והמתווכים הפקיסטנים פועלים בלחץ זמן כדי להשיג פריצת דרך בנושא הגרעין האיראני, השליטה במצרי הורמוז ופיצויים על נזקי המלחמה.

למרות האופטימיות בוושינגטון, הדרך להסכם מלא רצופה מכשולים. בישראל הביעו ספקנות רבה לגבי אמינותה של פקיסטן כמתווכת, לנוכח העובדה שאינה מכירה במדינת ישראל. במקביל, גורמים בפקיסטן מזהירים מפני "מתנגדים מכל הצדדים" בוושינגטון, בטהראן ובירושלים השואפים להכשיל את המהלך. כעת, עיני העולם נשואות לגנרל הפקיסטני, בניסיון לראות האם יצליח להפוך את המפגשים הדיפלומטיים להישג שימנע מלחמה כוללת.