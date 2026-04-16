דרמטי: "ארה"ב נערכת בכוח גדול יותר משהיה אי פעם"

פיט הגסת' ( צילום: שאטרסטוק )

שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' שיגר היום (חמישי) מסר נחרץ לאיראן במהלך תדרוך לכתבים בבית הלבן. "המסר שלנו לאיראן ברור - אנחנו צופים בכם ורואים אתכם", הצהיר הגסת', תוך שהוא מפרט את הפעילות הצבאית האיראנית שנמצאת תחת מעקב אמריקאי צמוד.

לדברי שר ההגנה, ארצות הברית עוקבת מקרוב אחר תנועות הנכסים הצבאיים של איראן. "אנחנו רואים אילו נכסים צבאיים אתם מזיזים", אמר הגסת', והוסיף כי מודיעין אמריקאי זיהה שאיראן חופרת מחדש משגרי טילים שהופצצו במהלך המערכה. ההתרעה מגיעה על רקע דיווחים על אופטימיות זהירה להסכם בין וושינגטון לטהרן, כאשר גורמים מעורבים במשא ומתן מדברים על התקדמות בסוגיות ליבה. הגסת' הבהיר כי למרות המאמצים הדיפלומטיים, ארצות הברית נערכת לכל תרחיש. "כוחותינו ערוכים לחדש את הלחימה אם איראן תבחר גרוע ולא תסכים לעסקה", הדגיש שר ההגנה. לדבריו, ארה"ב מוצבת באזור "בכוח גדול יותר משהיה" לפני תחילת המערכה, בהיערכות מלאה לחידוש אפשרי של הפעילות הצבאית.

מצרי הורמז ( צילום: ד"ש )

"איראן נהנית להגיד שהיא שולטת, אבל אין לה צי"

הגסת' התייחס גם לסוגיית מצר הורמוז, שעומד בימים האחרונים תחת מצור אמריקאי. "איראן נהנית להגיד שהיא שולטת במצר הורמוז, אבל אין לה צי", אמר שר ההגנה בלעג. הוא הוסיף כי "לאיים לירות בספינות מסחריות זו פיראטיות", תוך שהוא מבהיר את עמדת ארה"ב בנושא.

על פי הגסת', "תעשיית האנרגיה של איראן טרם הושמדה, ארה"ב משביתה את משלוחי היצוא שלה" באמצעות המצור הימי. "נמשיך במצור הימי ככל שיידרש", הדגיש, תוך שהוא מסביר כי זהו כלי הלחץ המרכזי על המשטר בטהרן. כזכור, ארה"ב חשפה כי ספינה איראנית ניסתה לפרוץ את המצור אך נעצרה והוחזרה.

בתוך כך, איראן הציעה לאפשר תנועת ספינות במצר הורמוז דרך המים הטריטוריאליים של עומאן, תוך התחייבות להימנע מתקיפתן. ההצעה, שנחשפה ב'רויטרס', מותנית בגיבוש הסכם שיבטיח כי הסכסוך הצבאי לא יתחדש. במילים אחרות, טהרן דורשת התחייבות לסיום מוחלט וסופי של המלחמה בתמורה לפתיחת המצרים.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בימים האחרונים כי "המלחמה קרובה לסיומה", אך השליטה בנתיב המים האסטרטגי נותרה סלע מחלוקת מרכזי בשיחות.