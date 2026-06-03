שר החוץ האמריקאי הופתע לגלות שנושא המשרה הרמה ביותר בעולם נמדד לעיתים דווקא לפי מידת הנעליים שלו.

במהלך דיון רשמי, מצאו עצמם חברי הוועדה ומזכיר המדינה מנהלים ויכוח ער ומבודח על גודל כפות רגליו והנעליים שקיבל במתנה.

​חברת הקונגרס הדמוקרטית שרה ג'ייקובס החליטה לבחון את אמינותו של מזכיר המדינה מרקו רוביו דרך המלתחה שלו. היא טענה כי הוא מתקשה להודות באמת, בדיוק כפי שלא יכול היה להודות כי נעלי הפלורשהיים שקיבל במתנה מהנשיא דונלד טראמפ היו גדולות עליו בכמה מידות.

​הטענה התבססה על צילומים ויראליים ברשת, שהציגו מרווחים משעשעים בין עקבי השרים לבין הנעליים שהעניק להם הנשיא. רוביו מצידו מיהר להגן על כבודן של הנעליים והצהיר בפני הנוכחים באולם: "הוא נתן לי כמה נעלי פלורשהיים. הן טובות מאוד, הן מתאימות מצוין. אני לא יודע על מה היא מדברת."

​האירוע הפך למשעשע עוד יותר כאשר חברת הקונגרס החמיאה לו על מראה נעליו באותו היום. בתגובה, תהה רוביו בפליאה כיצד היא מצליחה להביט בנעליו כאשר הן מוסתרות לחלוטין תחת שולחן העדים, ושאל בתסכול: "אתם צוחקים עליי? כלומר, האם זו ועדת קשרי החוץ, או שזה כמו קרקס?"

​העיסוק הציבורי באופנת הקבינט הגיע בהמשך לקו חקירה מוזר לא פחות, כאשר חבר הקונגרס טד ליו הציג סרטון שבו הנשיא נראה לכאורה מנמנם בעין עצומה במהלך פגישה רשמית. ליו דרש מרוביו לחשוף את האמת על מצבו הרפואי של הנשיא בפני הציבור בארצות הברית.

​חבר הקונגרס פנה לרוביו ואמר: "אני הולך לבקש ממך לומר את האמת לעם האמריקאי וגם לבית הלבן: יש משהו לא בסדר בבריאותו או ביכולותיו הקוגניטיביות של דונלד טראמפ. העם האמריקאי ראוי לאמת."

​רוביו דחה את הדברים על הסף, הבהיר כי הנשיא מפגין מרץ רב ואף אינו נוהג לישון במהלך טיסות ארוכות לחוץ לארץ. שר החוץ סיכם את תשובתו לטענות על השינה ואמר: "אני אפילו לא יודע איך להגיב לזה מעבר לומר לך שזה אבסורדי ומגוחך."

​החילופים המשונים הללו הסיטו לחלוטין את הדיון מהנושאים המקוריים שלשמם התכנסה הוועדה, אשר היו אמורים לעסוק בתקציב הרשמי של המדינה ובמלחמה מול איראן. הדיווח המלא על חילופי הדברים פורסם בכלי התקשורת האמריקאי הוושינגטון טיימס.