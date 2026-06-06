משטר טהראן מציב דרישה תקיפה לקבלת 12 מיליארד דולר במזומן מראש, עוד לפני חתימה על עסקה ראשונית לסיום המלחמה, כך לפי דיווח ב'וול סטריט ג'ורנל'.

בנוסף תובעת איראן להזרים לידיה 24 מיליארד דולר נוספים במהלך 60 ימי המשא ומתן שצפויים להיפתח בעקבותיה. דרישות אלו, המועברות באמצעות מתווכים במגעים החשאיים בין ארצות הברית לאיראן, הובילו את השיחות למבוי סתום.

היועץ הבכיר להנהגה העליונה בטהראן, הגנרל מוחסן רזאי, הבהיר את עמדת המשטר בראיון לרשת סי אן אן כאשר אמר "זה לא הרבה בשביל אמריקה אם הוא רוצה להגיע להסכם עם איראן. זה הכסף שלנו, לא הכסף של אמריקה". באיראן מבהירים כי ללא הזרמת המיליארדים המיידית, לא יושג כל הסכם בין הצדדים.

נתונים מפורטים של עיתון הוול סטריט ג'ורנל חושפים כי איראן מחזיקה בנכסים מוקפאים בשווי מוערך של כ-100 מיליארד דולר ברחבי העולם, שנחסמו בעקבות הסנקציות האמריקניות.

מרבית ההון, שמקורו בהכנסות ממכירת נפט, שוכב כיום בסין ללא יכולת העברה למערכת הבנקאית האיראנית. כ-15 מיליארד דולר נוספים מוחזקים בבנקים בעיראק תמורת יצוא חשמל וגז טבעי.

הרשת הפיננסית של המשטר כוללת גם שישה מיליארד דולר שהועברו לקטאר בשנת 2023 במסגרת עסקת חילופי אסירים של ממשל ביידן, לצד כמיליארד דולר נוספים בעומאן. מאגרים אלו, שיועדו לרכש הומניטרי בלבד, נחסמו מחדש באופן לא רשמי מיד לאחר ששלוחתה של איראן, חמאס, ביצעה את טבח שבעה באוקטובר.

הדרישה הדרמטית הנוכחית מציבה מלכוד פוליטי מורכב עבור הנשיא דונלד טראמפ, שביקר בעבר בחריפות את ממשל אובמה על שהטיס מזומנים בשווי 1.7 מיליארד דולר לטהראן עם יישום הסכם הגרעין בשנת 2016. טראמפ, שהגדיר אז את המהלך בתור "העסקה המטופשת ביותר בהיסטוריה של המשא ומתן" והבטיח לבוחרים באביב האחרון להביא עסקה טובה בהרבה, ניצב כעת בפני פלונטר דומה.

דיפלומטים לשעבר ומומחי סנקציות מעריכים כי ממשל טראמפ עשוי לנסות מסלולים עוקפים ופחות גלויים כדי לצאת מהתסבוכת מבלי להצטייר כמי שנכנע לאיראנים. אפשרות אחת היא הסרה שקטה של החסמים מעל החשבונות המוגבלים בקטאר, עומאן ועיראק לצרכים הומניטריים, תוך הטלת האשמה על ממשל ביידן.

אפשרות גלויה ודרמטית יותר היא מתן פטור מסנקציות על נפט שאיראן מוכרת לסין, צעד שיהווה ויתור פומבי מהדהד מצד הבית הלבן.

בירושלים ובמערכת הביטחון בישראל מוגדר התרחיש של העברת סכומי עתק נזילים לידי משטר האייתוללות כתרחיש בלהות חמור. המבקרים מזהירים כי הזרמת מזומנים חופשיים, ללא מנגנוני פיקוח הדוקים, תאפשר לאיראן לבצר באופן מיידי את מערכות ההגנה שלה ולהגדיל דרמטית את התמיכה הכלכלית והצבאית ברשת המיליציות האזוריות שלה. כספים אלו צפויים לזרום ישירות לשיקום ולהתעצמות של ארגוני הטרור חמאס וחיזבאללה המאיימים על גבולות המדינה.

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, הבהיר השבוע כי איראן לא תזכה לשום הקלה בסנקציות או לשחרור נכסים מוקפאים עד שלא תבצע צעדים בלתי הפיכים, ברורים ומוכחים בשטח לצמצום דרסטי של תוכנית הגרעין שלה, ועד שלא תמסור לחלוטין את כל מאגרי האורניום המועשר שצברה ברשותה במהלך השנים האחרונות.

רוביו סירב להפגין גמישות, וכשנשאל האם וושינגטון תשקול להעניק לאיראן הקלה כלכלית כלשהי רק בתמורה להסכמתה לפתוח מחדש את מצר הורמוז לשיט מסחרי חופשי ובטוח בשלב הראשון של ההסכם המקדמי, השיב נחרצות "לא, זה בכלל לא עומד לדיון".

למרות הדברים, נראה כי הנושא אכן עלה לדיון , וכי הדרך היחידה של הנשיא טראמפ להגיע לעסקה מול האיראנים תהיה באמצעות הזרמה של עשרות מיליארדי דולרים, היישר לידי משמרות המהפכה של איראן.