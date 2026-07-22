ראש ממשלת יפן סנאה טקאיצ'י עוררה סערה ציבורית נרחבת לאחר שחשפה כי הצליחה להשיג "חמש שעות שינה מלאות לראשונה מזה זמן רב", לעומת "אפס עד שלוש שעות" שהיא מורגלת אליהן בדרך כלל.

הצהרתה, שזכתה למיליוני צפיות ברשתות החברתיות, הציתה דיון נוקב במדינה על סכנותיה של עבודת יתר והיעדר איזון בין עבודה לחיים פרטיים.

בעקבות הגילוי, חבר הפרלמנט מהאופוזיציה טורו קונישיגה יצא באזהרה חריפה וטען כי חוסר שינה מתמשך "פוגע בשיקול הדעת - בדומה למצב של שכרות - ועלול להציב סיכון לניהול משברים לאומי". מבקרים נוספים קראו להתפטרותה, כשאחד מהם, הירויוקי קונישי, ציין כי "העבודה בפועל של ראש הממשלה היא לקבוע כיווני מדיניות ולהוציא הנחיות, לא לעיין בכל פרט ואחרון של מסמך".

טקאיצ'י הסבירה כי העבירה את סוף השבוע "משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה המאוחרות" כשהיא "מעיינת בערימות עבות של מסמכים", משיבה לאלפי הודעות דוא"ל ומבצעת מטלות בית. היא שיתפה כי היא "נוראית בגיהוץ וזה לוקח נצח", אך הוסיפה בסיפוק כי "הבטחתי מספיק ממחטות כדי להחזיק מעמד עד סוף המושב", וסיכמה כי "אני יכולה לצלול חזרה ולתת את הכל החל ממחר!".

העומס החריג מגיע ברקע מרוץ חקיקה קדחתני לקראת פגרת הקיץ של הפרלמנט, לצד התמודדות עם שפל של 39 שנים בערך הין. ביפן, המוכרת בתרבות עבודה תובענית ובתופעת "קארושי" - מוות מעבודת יתר - הפכה טקאיצ'י את מוסר העבודה לחלק מזהותה, לאחר שבעבר הבטיחה "לעבוד, לעבוד, לעבוד, לעבוד ולעבוד". מנגד, חבר הפרלמנט יויצ'ירו טמאקי הזכיר לראש הממשלה כי "גם מנוחה היא עבודה".

תומכיה של טקאיצ'י הדגישו את הלחץ הייחודי המופעל עליה כאישה הראשונה בתפקיד, כשחלק מהמומחים ציינו כי מנהיגים גברים נשענו בעבר על נשותיהם לניהול משק הבית. נציגת הממשל איאנו קונימיצו ביקשה לגלות הבנה והוסיפה כי "לכל אדם יש את הנסיבות שלו והסיפורים מאחורי הקלעים", בעוד הפרופסורית יוקו איוואמה ציינה ביומון כלכלי כי "ביסוס מערכת תמיכה המאפשרת לראש ממשלת יפן להתמקד לחלוטין בחובותיו - מבלי להצטרך לטפל במטלות הבית באופן אישי - יתרום לקידום נשים בחברה".