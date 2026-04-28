יששכר, זה השם שבחר לעצמו גר הצדק יששכר פיש שזכה להתקרב ליהדות, במסע מופלא. מה גרם לו לבחור בשם זה? האדמו"ר מדינוב מספר בהתרגשות: "הכרתי את גר הצדק כאשר שמעתי שיש גר צדק שמחפש ללמוד את תורת הבני יששכר, בתורתו התחיל להתעניין במהלך הגיור. עד כדי כך שהוא בחר את השם יששכר כשמו היהודי".

יששכר החל להשתתף בקביעות בשיעוריו של האדמו"ר, יושב ולומד בהתמדה עצומה. למרות שהתגייר רק לפני שנים ספורות, האדמו"ר מעיד עליו: "הוא כבר בהחלט ראוי לתואר תלמיד חכם, יושב ולומד, ובעל מידות טובות".

ככל שעבר הזמן, החל האדמו"ר לדבר איתו על שידוך. קרוב משפחה של האדמו"ר, גם הוא מזרע הבני יששכר, הציע גיורת צדקה - בחורה שהתגיירה בילדותה וגדלה בבית של תורה ויראת שמים בעיר ערד.

בהשגחה פרטית, הווארט התקיים בדיוק בליל היארצייט של הבני יששכר...

אבל מאחורי הסיפור המרגש הזה מסתתרת מציאות קשה וכואבת: החתן יששכר, גר הצדק, נמצא לבד לגמרי בעולם. אין לו הורים שיעמדו לצידו, אין לו משפחה שתתמוך בו, ואין לו גב כלכלי להישען עליו. הוא בחר לעזוב את כל עברו כדי להיות יהודי, ועכשיו הוא עומד לפני יום החופה שלו כשהוא חסר כל.

הכלה הגיורת, התגיירה בילדותה וגדלה עם משפחתה בעיר ערד, אך מדובר במשפחה ענייה מאוד שמתמודדת עם קשיים כלכליים יומיומיים ואין ביכולתה לסייע אפילו בהוצאות הבסיסיות של החתונה.

כפי שמסכם האדמו"ר בכאב: "אין להם עבור ההוצאות המינימליות של החתונה - אם בני ישראל לא יקיימו את המצווה של 'ואהבתם את הגר', לא יהיה להם עבור ההוצאות הבסיסיות".

התורה הקדושה ציוותה עלינו שלושים ושש פעמים על אהבת הגר - יותר מכל מצווה אחרת, כי גרים היינו בארץ מצרים, וכעת אנחנו צריכים לעמוד לצידם של גרי הצדק המבקשים את עזרתנו הדחופה כדי להצליח להקים בית נאמן בישראל.

ואהבתם את הגר: מקיימים את המצווה הנדירה ותורמים עכשיו >>>