עונת החתונות חוזרת: 52 יתומים ויתומות מתחתנים עד שבועות 

לחתונות של יתומים ויתומות יש משמעות גדולה ומרגשת, וגם קושי גדול במיוחד: בדרך כלל את הוצאות החתונה משלמים הורי החתן והורי הכלה. זה קשה, זה לא קל, אבל הם מעמיסים את העול כל כתפיהם ומתאמצים לאחר מכן במשך שנים לכסות את החובות שנאלצו לקחת על עצמם כדי שילדיהם יולכו להתחתן בכבוד.

ומה עם היתומים? מי ידאג להם?

בימים אלו, ימי ספירת העומר, בין ל"ג בעומר לחג מתן תורה, מתקיימות ברחבי הארץ לא פחות מ... 52 חתונות של יתומים ויתומות. אז מה עושים?

ב'קופת העיר' הוחלט לפנות לגאון רבי יצחק זילברשטיין, ולקבל את עצתו ואת ברכת קדשו.

הרב זילברשטיין התרגש עד עמקי נשמתו, וביקש לשמוע פרטים נוספים, אודות היתומים והיתומות, מצבם הכלכלי של המשפחות, באיזה גיל התייתם כל אחד מהם (חלקם התייתמו לפני שנולדו או כשהיו תינוקות רכים).

מעיניו של הרב זלגו דמעות של התרגשות, על צערם של היתומים עד כה, ועל התקווה הגדולה המפעמת בליבם, שכעת יזכו להקים בתים בריאים ושלמים בישראל, בתים שבהם יש גם אב וגם אם, ושהילדים אינם נאלצים לומר קדיש בגיל צעיר כל כך.

הגר"י זילברשטיין החליט להתערב והודיע שהוא פורש את חסותו על הקרן המיוחדת שתוקם לסיוע ליתומים אלו, המתחתנים בין ל"ג ועומר בשבועות.

בעקבות כך פונה הגר"י זילברשטיין לכלל ישראל, ומבקש בכל לשון של תחינה ובקשה, לתרום סכום של עשרה שקלים לכל יתום, בסך הכל 520 שקלים עבור היתומים והיתומות הללו, כדי שיזכו להקים בתים כשרים ונאמנים בישראל.

בהתרגשותו הרבה הוסיף הגר"י זילברשטיין ברכה מעומק לבבו, וחתם בחתימת ידו שכל התורמים סכום של 520 שקלים ל-52 היתומים הנישאים בין ל"ג בעומר לשבועות, יזכו מידה כנגד מידה, לראות את כל ילדיהם עולים בתורה וביראה, ונחת יהודית.

