נתניה: קשיש בן 87 טבע בחוף פולג ופונה לבית החולים במצב אנוש

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

הבוקר התקבל דיווח במוקדי החירום על גבר מבוגר שטבע בים, בחוף פולג בעיר נתניה. עוברי אורח שהבחינו בטובע משו אותו מקו המים כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה.

מיד לאחר חילוצו אל החוף, החלו האזרחים לבצע בו פעולות החייאה בסיסיות בהדרכה טלפונית של מוקד מגן דוד אדום. למאמצי ההצלה הראשוניים הצטרפו גם לוחמים מסיירת צנחנים ששהו במקרה בחוף באותה העת וסייעו בניסיונות להציל את חייו של האיש. לזירת האירוע הוזעקו כוחות רבים של מגן דוד אדום, איחוד הצלה וארגון מד"א-הצלה שרון. בשל תנאי השטח והצורך להגיע במהירות אל הנפגע ששכב ממש על קו המים, עשו הצוותים שימוש באמבולנס בעל הנעת ארבע על ארבע ובטרקטורון ייעודי של מד"א. הצוותים הרפואיים המשיכו מיד בפעולות החייאה מתקדמות וממושכות שכללו גם שימוש במכשיר דפיברילטור לשם מתן מכות חשמל, בניסיון להשיב את קצב ליבו. לאחר מאבק עיקש על חייו בחולות החוף, פונה הקשיש בניידת טיפול נמרץ לבית החולים לניאדו בעיר, כאשר הוא עדיין תחת פעולות החייאה ומצבו מוגדר אנוש ולא יציב.

אריאל לויוב וחנן אביחי חובשי איחוד הצלה מסרו: "סיפרו לנו בזירה כי הוא נמשה מהמים ללא הכרה ע"י עוברי אורח שנתקלו בו טובע. ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות תוך מתן שוקים חשמליים עם מכשיר מפעם (דפיברילטור) ולאחר מכן הוא פונה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים לניאדו תוך המשך פעולות החייאה. בשלב זה מצבו מוגדר אנוש ולא יציב".

חובש בכיר מתנדב ביחידת האופנועים של מד"א ליאור דנינו וחובשי מד"א אבי וינברגר ויונתן סיטבון, סיפרו: "הגענו ממש עד לקו החוף באמצעות אמבולנס 4X4 וטרקטורון מד"א ייעודי, ראינו גבר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר שנמשה מן המים על ידי עוברי אורח שביצעו בו החייאה בהדרכת מוקד 101 של מד"א. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ומתן מכת חשמל באמצעות מכשיר המפעם (דפיברילטור) ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו."

נתניאל פרץ, אבי וינברגר ויונתן סיטבון חובשי מד"א־הצלה שרון שהגיעו למקום סיפרו: "הגענו למקום האירוע ומצאנו את הגבר שוכב בסמוך לקו המים. סיפרו לנו שמשו אותו אל החוף כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שטבע. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א ובסיוע סיירת צנחנים שנתקלו באירוע, ביצענו בו פעולות החייאה ארוכות בחוף והוא פונה בניידת טיפול נמרץ של מד"א תוך כדי פעולות החייאה לביה"ח לניאדו בעיר כשמצבו מוגדר אנוש."