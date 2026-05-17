הזעזוע העמוק עדיין מורגש היטב באוויר והדעת מסרבת לעכל את גודל השבר הפתאומי שניחת על משפחתו של המנוח הרה"ח רבי אהרן יהודה קליין, מחנך ותיק ומשגיח בישיבות, שהיה אהוב על תלמידיו ומוערך באופן יוצא דופן.

רק לפני ימים ספורים עוד קיוו כולם לראות את הרה"ח רבי אהרן יהודה קליין זצ"ל חוזר לאיתנו, והנה נגזרה הגזירה והוא נסתלק בדמי ימיו בגיל ארבעים ושש בלבד. בבית האבלים שוררת דממה מצמררת הנקטעת רק מקול בכיים קורע הלב של תשעה יתומים שנותרו בעולם ללא משענת, בהם גם ילדים רכים שכמעט ולא זכו להכיר את אביהם הגדול.

ילד קטן בן שנתיים מסתובב בחדרים בעיניים טהורות ושואלות מחפש את הדמות האהובה שעטפה אותו בחום ואין מי שיוכל לתת לו תשובה. סביבו ניצבים שמונה אחים ואחיות יחד עם האלמנה השבורה שתבלחט"א, שרואים כיצד עולמם חרב עליהם בבת אחת וללא כל אזהרה.

במשך עשרים וחמש שנים עמד רבי אהרן יהודה במסירות נפש בקו החינוך והעמיד דורות של בחורי ישראל בישיבות עץ חיים-באבוב וטל תורה. הוא היה דמות מופת של אהבת תורה ויראת שמים, איש אמונו ונאמן ביתו של האדמו"ר מזוטשקא.

בחכמתו ידע לגעת בנפשם של תלמידיו, לכוון, להדריך ולנווט, תוך שמירה מקסימלית על כבודם של תלמידיו, גם כשהיה צורך להעמידם על מקומם. תמיד ידע לומר את דבריו ברכות ובנעימות, ולהשאיר אחריו אווירה מכבדת ומוערכת.

לפני שנתיים הופיעה המחלה הקשה והפכה את חייהם למסכת של ייסורים נוראים. הוא קיבל את הדין באהבה ובאמונה תמימה בבורא עולם. גם כשהיה נדמה שהנה מגיע האור והמחלה נסוגה, היא שבה והתפרצה באכזריות עד שהכריעה אותו.

ביום חמישי האחרון השיב נשמתו ליוצרה, כאשר סביב מיטתו ניצבים בני משפחתו והאדמו"ר מזוטשקא, שבכה מרורים על סילוקו של איש ישר דרך ונקי כפיים, אשר השתדל בכל מאודו לעשות רצון בוראו.

כעת כאשר קולות הבכי טרם שככו נחשפת מציאות עגומה וקשה מנשוא בין כותלי הבית המיותם. תשעה ילדים שטרם באו בברית הנישואין זקוקים לפת לחם, לבגדים, ולמענה לצרכים הבסיסיים ביותר של קיום יומיומי.

למרות החברות ב'ערבים' שאמורה בעזרת השם לכסות את הוצאות החתונות בבוא העת, המקרר הריק אינו ממתין לעתיד, והקופה הביתית התרוקנה לחלוטין לאחר שנות החולי והסבל. מי ישלם את חשבונות החשמל והמים, מי יביא לחם וחלב בבוקר, וכיצד תוכל האלמנה השבורה והרצוצה לשאת לבדה בעול.

רבני הקהילה אשר נחשפו מקרוב למצוקה המיידית הקימו קרן הצלה בקופת העיר, והם זועקים מקירות ליבם שלא נעמוד מנגד מול תחינתה של משפחה מרוסקת. עיני האלמנה והיתומים נשואות אלינו עכשיו, זה הזמן שלנו לפתוח את הלב ולהושיט יד כדי שהם יוכלו להמשיך לחיות.

