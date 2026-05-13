"הקב"ה ישלם מידה כנגד מידה": רבי אלימלך בידרמן בקריאה חריגה

פרטי מקרה קשה במיוחד, שהובאו לאחרונה לפני המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, זעזעו אותו עמוקות. המדובר במשפחה נכבדה המתמודדת עם שרשרת אסונות בריאותיים, אשר הגיעה כעת לנקודת שבירה קיומית ומיידית.

"כבר הרבה זמן שלא שמעתי כל כך הרבה צרות במשפחה אחת", התבטא הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בכאב רב נוכח המצב המורכב.

מסכת הקשיים בבית החלה עם מחלתם של הילדים והחמירה כשגם אם המשפחה חלתה. הגה"צ רבי אלימלך בידרמן תיאר את גודל השבר: "שני ילדים נולדו ל"ע חולים ועוברים כל הזמן טיפולים מייסרים. הילד השלישי ל"ע גם נהיה חולה והוא צריך לעבור ניתוח בקרוב. האמא, עקרת הבית, חולה במחלה קשה מאוד".

במשך תקופה ממושכת, אבי המשפחה נשא בעול לבדו והיווה את המשענת היחידה. "וכל עול הבית מוטל על האבא שבכוח ובגבורה פרנס את האישה החולה ואת הילדים החולים כבר זמן רב, עובד לפרנסה", ציין הגר"א בידרמן. אך לאחרונה הגיעה המכה הקשה מכולן – גם האב חלה ואינו מסוגל עוד לתפקד.

על כך אמר הגה"צ רבי אלימלך בידרמן מנהמת ליבו: "כעת, לא עלינו ולא עליכם, מצאו את המחלה הנוראה אצל האבא. וזה הגבר שבגבורה החזיק את עצמו עם האישה והילדים חולים, הוא נפל כרע למשכב וכל הבית בסכנת התמוטטות!! הרבה שנים כבר לא נשמע כזה דבר, הרבה טרגדיות בבית אחד!".

בעקבות ההידרדרות הדרמטית, החליטו רבני 'קופת העיר' להתערב בדחיפות. "עכשיו בקופת העיר פתחו קרן מיוחדת להצלתו ולהצלת כל הבית, שנשאר ללא שום גואל ומפרנס", עדכן הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, והדגיש כי החובה לסייע מוטלת על כולם: "להציל את הבית הזה מרדת שחת. מדובר כאן בהצלת נפשות ממש, וכל אחד צריך להתנדב לזה".

בסיום דבריו, פנה הגר"א בידרמן בבקשה אישית לציבור, וצירף הבטחה יוצאת דופן לתורמים: "אני פונה, אני מבקש מכל אחד ואחד לתת סכום של 720 כמניין חס"ד. כל מדינה לפי המטבע שלה. ומי שיתנדב 720, הקדוש ברוך הוא משלם על זה מידה כנגד מידה, חסד כנגד חסד, עם חסיד תתחסד, והקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלותיו לטובה בעת שנותן".

"כמו שכתוב בחז"ל במדרש בפרשת כי תבוא", חתם המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן את דבריו, "שכאשר יהודי נותן צדקה, פיו פתוח בתפילה לפני המקום, יכול עוד לבקש מה שהוא רוצה. והצדקה מעשרת, וכתוב בגמרא שמותר לנסות את הקדוש ברוך הוא בדבר הזה, ואז נפתחים שערי השמיים והקדוש ברוך הוא ישמע וימלא משאלותיכם לטובה ולברכה".

