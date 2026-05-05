ברחובות שפע חיים והסביבה בירושלים נערך הלילה (שלישי) מעמד ההדלקה האדיר בראשות המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, שהסתיים לפנות בוקר בהשתתפות המונים וברוממות עצומה.

על פי הערכת משטרת ישראל, כ-60 אלף איש נטלו חלק במעמד ההדלקה הגדול בעולם, אירוע היסטורי ורב עוצמה שהפך את רחובות ירושלים לים של אש קודש, שירה, תפילה ושמחה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי.

מעמד ההדלקה של רבי מיילך בידרמן בירושלים ( הפקה: אקטיבר )

רבבות המשתתפים מכל גווני הציבור גדשו את רחובות שפע חיים והסביבה, ונטלו חלק במעמד שנצרב בלבבות: רגעים של התעלות, אחדות ושמחה טהורה, בליווי שירה אדירה שנשמעה למרחוק. המעמד התקיים באווירה נשגבה ובסדר מופתי, הודות להיערכות רחבת היקף ולשיתוף פעולה מלא של הציבור, ביוזמת ארגון 'של מעלה' בראשות סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברים. במהלך האירוע טופלו על ידי צוותי איחוד הצלה 20 נפגעים באורח קל, בסיוע יחידת הרחפנים של הארגון שאבטחה רפואית את האירוע מהאוויר, מתוכם שלושה פונו להמשך טיפול בבית החולים.

בהפקת האירוע הודו למשטרת ישראל, למפקד תחנת לב הבירה אנדרי קטוזוב ולקצין האג"מ משה אוחיון על ההובלה המקצועית והמסירות; לעיריית ירושלים, לראש מינהל תפעול אמיר בן דוד ולאגף שפע על הסיוע המשמעותי; לחברת אקטיבר הפקות שניצחה על ההפקה, ולאיחוד הצלה על האבטחה הרפואית המקצועית.