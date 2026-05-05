מזעקת "יבטל" ועד הדלקת המדורה באבוקות של אש: צפו ברגעי השיא בהדלקה של רבי מיילך בידרמן

בִּזְכוּת הַתַּנָּא הָאֱלֹקִי רַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר יוֹחָאי: המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן הלהיב במשך שעות את קהל הרבבות בשירה אדירה לכבוד התנא במעמד ההדלקה המרכזי בירושלים | רגעי השיא: זעקת "יבטל" האדירה של ר' מיילך יחד עם עשרות האלפים וההדלקה עם שתי אבוקות של אש | צפו בווידאו (ל"ג בעומר)

ברחובות שפע חיים והסביבה ב נערך הלילה (שלישי) מעמד ההדלקה האדיר בראשות המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, שהסתיים לפנות בוקר בהשתתפות המונים וברוממות עצומה.

על פי הערכת משטרת ישראל, כ-60 אלף איש נטלו חלק במעמד ההדלקה הגדול בעולם, אירוע היסטורי ורב עוצמה שהפך את רחובות ירושלים לים של אש קודש, שירה, תפילה ושמחה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי.

רבבות המשתתפים מכל גווני הציבור גדשו את רחובות שפע חיים והסביבה, ונטלו חלק במעמד שנצרב בלבבות: רגעים של התעלות, אחדות ושמחה טהורה, בליווי שירה אדירה שנשמעה למרחוק. המעמד התקיים באווירה נשגבה ובסדר מופתי, הודות להיערכות רחבת היקף ולשיתוף פעולה מלא של הציבור, ביוזמת ארגון 'של מעלה' בראשות סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברים.

במהלך האירוע טופלו על ידי צוותי איחוד הצלה 20 נפגעים באורח קל, בסיוע יחידת הרחפנים של הארגון שאבטחה רפואית את האירוע מהאוויר, מתוכם שלושה פונו להמשך טיפול בבית החולים.

בהפקת האירוע הודו למשטרת ישראל, למפקד תחנת לב הבירה אנדרי קטוזוב ולקצין האג"מ משה אוחיון על ההובלה המקצועית והמסירות; לעיריית ירושלים, לראש מינהל תפעול אמיר בן דוד ולאגף שפע על הסיוע המשמעותי; לחברת אקטיבר הפקות שניצחה על ההפקה, ולאיחוד הצלה על האבטחה הרפואית המקצועית.

