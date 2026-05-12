כבר יותר מ-60 שנה שהגר"ב פינקל עוסק בתורת רבינו הרמח"ל בעמקות מופלאה. למעלה מ-60 שנה של עמל ויגיעה בתורתו המופלאה של איש הפלא המיוחד.

במלאת 280 להסתלקותו של רבינו זיע"א, ולנוכח המצב הקשה השורר בארה"ק ברוחניות ובגשמיות, עולה הגר"ב פינקל המשגיח לציון הקדוש ביום ההילולא שייערך השבוע , ביום 'יסוד שביסוד', ויעתיר בתפילה עבור תורמי 'קופת העיר'.

המשגיח הגר"ב פינקל מתכוון לשאת תפילה נרגשת מעמקי לבבו הטהור על הציון הקדוש, ולאחר מכן יפצח באמירת 'פסוקי הקיווי', כחלק מיישום הסגולה המופלאה שהותיר אחריו רבינו הרמח"ל, באמירת פסוקים אלו דבר יום ביומו, כסגולה מיוחדת במינה לפתיחת שערי שפע וסייעתא דשמיא, הצלחה בכל עניין, שמחה תמידית והצלה מאש הגהינום ומכל הצרות והרעות.

בסיום אמירת 'פסוקי הקיווי' יפצח מרן בתפילה דומעת ויזכיר בפרטות את שמות התורמים של 'קופת העיר', והבקשות ששלחו. בתפילות יעסקו בפתיחת שערי סייעתא דשמיא לכל הנושאים, ובמיוחד להגנה על עם ישראל ועל תורמי 'קופת העיר' באופן מיוחד מהצרות והרעות שמביא עמו המצב הביטחוני הרעוע והמלחמה הבלתי נגמרת רח"ל, וכן על הצלה רוחנית לדור העתיד של עם ישראל.

בתפילה הנרגשת על ציון הרמח"ל, הוא ייתן דרור לכאב הנורא האצור הלבו ובלב ההורים המתמודדים עם נוער נושר ומנותק. המשגיח יבכה בדמעות שליש למען החזרתם בתשובה ושיבתם לחיק הוריהם.

כמו כן יבקש המשגיח עבור כל אותם בני נוער שעדיין לא חצו את הקווים, אלו שעדיין נמצאים בבית הוריהם ומשמרים תורה ומצוות, אבל לבם בל עימם והם נמשכים אחר פיתויי הרחוב רחמנא ליצלן.

המשגיח יזעק בתפילה להצלחתם של כלל ילדי ישראל בתורה וביראת שמים, ובמיוחד ילדי התורמים שמוזילים מכספם ותורמים כמאמר חז"ל הקדושים "הנותן סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני", שיחיו בנינו בגשמיות, שיחיו גם ברוחניות, שייזכו לחיים אמיתיים, חיים של תורה ויראת שמים.

בסיום מעמד התפילה הנרגש יתרפק מרן המשגיח על הציון הקדוש, ויעורר את זכותו הכבירה של רבינו הרמח"ל באמרו "מתנייתא דמר קא מתנינא", את תורתו של הרב אני לומד, ועל כן יפעל הרמח"ל ממרומים שתוקבל תפילתו ברצון.

מיד לאחר מכן יחתום הגר"ב פינקל על 'שטר סגולת הרמח"ל', וכך הוא יכתוב בשטר שעליו יופיע שמו של התורם באופן פרטני:

"לישועה כהרף עין! ליראה טהורה. ביום כ"ו אייר יסוד שביסוד- יום הילולת איש האלוקים רבינו הרמח"ל קדוש ד', אשר כל גדולי הדורות חרדו מקדושתו, זיכנו ד' יתברך להעתיר על ציונו אשר כפי המקובל הינו בטבריה, ואמרנו את פסוקי הקיווי שתיקן הרמח"ל זיע"א ליום זה, ואחר כך העתרנו והתפללנו עבור היקרים שזכו לקבל על עצמם להיות שותפים קבועים בצדקת קופת העיר, שתהיה להם ישועה כהרף עין, ותנוח עליהם ועל כל צאצאיהם רוח יראה טהורה להתקדש בקדושה עליונה

ובס"ד אנו שולחים להם את סגולת הרמח"ל - פסוקי הקיווי - לאמרם בכל יום ובזה בודאי יזכו להדבק בבוראם ולחיים נצחיים".

