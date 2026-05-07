רבי מיילך פרץ בבכי: "לא שמעתי כל כך הרבה צרות במשפחה אחת"

פרטים מזעזעים על מקרה חריג בחומרתו הובאו לאחרונה אל שולחנו של המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, שלא יכול היה לכלוא את דמעותיו אל מול צערה הנורא של המשפחה המתייסרת. הרב בידרמן הבהיר כי הוא יעשה הכל כדי לחלץ את המשפחה ממצוקתה הכלכלית, ויצא בקריאה נדירה ודחופה לציבור.

"כבר הרבה זמן שלא שמעתי כל כך הרבה צרות במשפחה אחת", תיאר הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בכאב את הטרגדיה המורכבת, במסגרתה בני בית אחד נאנקים תחת ייסורים רפואיים קשים מנשוא.

מסכת הייסורים במשפחה החלה עם מצבם של הילדים הרכים, ונמשכה אל מצבה של האם. בדבריו גולל המשפיע את השתלשלות העניינים הקשה: "שני ילדים נולדו ל"ע חולים ועוברים כל הזמן טיפולים מייסרים. הילד השלישי ל"ע גם נהיה חולה והוא צריך לעבור ניתוח בקרוב. האמא, עקרת הבית, חולה במחלה קשה מאוד".

לאורך כל התקופה הארוכה שבה התמודדו בני המשפחה עם המצב המורכב, עמד אבי המשפחה כחומה בצורה והיווה את המשענת היחידה לבית כולו. "וכל עול הבית מוטל על האבא שבכוח ובגבורה פרנס את האישה החולה ואת הילדים החולים כבר זמן רב, עובד לפרנסה", סיפר הגה"צ רבי אלימלך בידרמן.

אולם לאחרונה, התבשרו בני המשפחה כי גם האב חלה במחלה נוראה והתמוטט לחלוטין. קריסתו של האב הותירה את המשפחה מול שוקת שבורה ובסכנה קיומית מיידית. על כך זעק הגה"צ רבי אלימלך בידרמן מנהמת ליבו: "כעת, לא עלינו ולא עליכם, מצאו את המחלה הנוראה אצל האבא. וזה הגבר שבגבורה החזיק את עצמו עם האישה והילדים חולים, הוא נפל כרע למשכב וכל הבית בסכנת התמוטטות!! הרבה שנים כבר לא נשמע כזה דבר, הרבה טרגדיות בבית אחד!".

לנוכח חומרת הדברים והסכנה המרחפת מעל עתיד המשפחה, נכנסו רבני 'קופת העיר' לעובי הקורה במטרה להושיט עזרה דחופה. "עכשיו בקופת העיר פתחו קרן מיוחדת להצלתו ולהצלת כל הבית, שנשאר ללא שום גואל ומפרנס", פירט מרן שליט"א. הוא פסק כי ההתגייסות לעזרת המשפחה היא חובה גמורה: "להציל את הבית הזה מרדת שחת. מדובר כאן בהצלת נפשות ממש, וכל אחד צריך להתנדב לזה".

לקראת סיום דבריו, יצא המשפיע בבקשה ברורה מכל אחד ואחד, ולצידה הבטחה וברכה נדירה למי שיירתם ויעזור להציל את הבית מקריסה: "אני פונה, אני מבקש מכל אחד ואחד לתת סכום של 720 כמניין חס"ד. כל מדינה לפי המטבע שלה. ומי שיתנדב 720, הקדוש ברוך הוא משלם על זה מידה כנגד מידה, חסד כנגד חסד, עם חסיד תתחסד, והקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלותיו לטובה בעת שנותן".

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן סיים את קריאתו כשהוא מזכיר את כוחה העצום של הצדקה במקרים כגון אלו: "כמו שכתוב בחז"ל במדרש בפרשת כי תבוא, שכאשר יהודי נותן צדקה, פיו פתוח בתפילה לפני המקום, יכול עוד לבקש מה שהוא רוצה. והצדקה מעשרת, וכתוב בגמרא שמותר לנסות את הקדוש ברוך הוא בדבר הזה, ואז נפתחים שערי השמיים והקדוש ברוך הוא ישמע וימלא משאלותיכם לטובה ולברכה".

