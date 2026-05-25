אחרי שנפטר במהלך סוף השבוע, יובא היום ארונו של הרה"ח ר' משה חיים ברנשטיין ז"ל לארץ הקודש, והלווייתו תיערך ברוב יגון וכאב נורא, מבית הכנסת המרכזי של קהילת קרלין-סטולין בגבעת זאב, ולאחר מכן ימשיך מסע ההלוויה לבית העלמין העתיק בטבריה, שם ייטמן לצד בני משפחתו.

בתקופה האחרונה שהה המנוח בארה"ב לצורך טיפולים רפואיים עקב מחלה קשה עמה התמודד בגבורה, עד שהשיב את נשמתו לבוראה בחג השבועות, והוא בן 35 בלבד.

המנוח ז"ל, בנו של הרה"ח ר' בנימין זאב ברנשטיין שיבלחט"א וחתנו של הרה"ח ר' יוחנן רוזנטל, היה מראשוני החלוצים בשכונת טבריה עילית ומעמודי התווך של הקהילה. הוא נודע במידותיו התרומיות ובמסירותו לחינוך ילדי ישראל. כמנהל 'מכון הקריאה ברנשטיין' וכמלמד בתלמוד תורה, זכה להכיר למאות ילדים את אותיות התורה הקדושה, תוך שהוא מסייע להם לצלוח קשיים והמניעות ולהגיע לקריאה שוטפת בשיטות מיוחדות שהנחיל. כמו כן, היה שותף מרכזי בארגון פעילויות העשייה החינוכית והקהילתית בעיר.

הסתלקותו הפתאומית הותירה את בני המשפחה והקהילה כולה שבורים ורצוצים, שכן מדובר באסון כפול ומצמרר. בחודש אייר תשפ"א, איבדה המשפחה את בנם הצעיר, הילד מרדכי אהרן ז"ל, שהזדכך בייסורים ונפטר בגיל חמש וחצי מאותה מחלה קשה. פטירתו אז הותירה פצע עמוק בלבבות, וכעת, עם הסתלקותו של אב המשפחה, נפתחו הפצעים מחדש לנוכח השבר הגדול.

בבית שורר יגון עמוק, עת נותרו אלמנה שבורה ויתומים רכים ללא משענת וללא מקור פרנסה. "הלב נקרע לראות את המשפחה שסופגת מכה אחרי מכה", אמר אחד מידידי המשפחה תוך כדי התארגנות לקראת מסע ההלוויה. "אי אפשר לתפוס את גודל הכאב של היתומים והאלמנה שעברו כל כך הרבה בשנים האחרונות, וכעת נותרו לבדם אל מול שוקת שבורה, כשעל כתפיהם חובות כבדים מהוצאות הרפואה. אנחנו פשוט חייבים לעזור להם, אי אפשר להפנות עורף למצוקה כזו".

