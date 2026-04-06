קצת יותר מיממה לפני שיפקע האולטימטום שהציב לרפובליקה האיסלאמית, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נושא בשעה זו במסיבת עיתונאים נאום שבו הוא צפוי להתייחס להמשך המלחמה באיראן.

טראמפ לא בוחל במילים ומאיים על האיראנים במילים ברורות: "אפשר להשמיד את איראן בלילה אחד, והלילה הזה יכול להיות מחר בלילה". כך לדבריו.

טראמפ התייחס במסיבת עיתונאים שקיים למבצע החילוץ של הטייסים מהמטוס שהופל באיראן, ואמר: "זו הייתה החלטה קשה וסיכון. היינו יכולים להיות עם 100 מתים ולא אחד. הלוחמים שלנו התמודדו עם אש מטווח קרוב מאוד. אבל אנחנו לא משאירים אף חייל מאחור".

לדבריו, "משימת החילוץ השנייה (של הנווט) כללה 155 כלי טיס, בהם ארבעה מפציצים, 64 מטוסי קרב, 48 מטוסי תדלוק, 13 כלי טיס לחילוץ ועוד".

טראמפ על איש צוות האוויר: "הוא נפצע די קשה. אנשי משמרות המהפכה צדו אותו והם הציעו לאוכלוסייה תמריץ גדול למצוא אותנו. למרות הסכנה הקצין טיפס לגובה רב כמו שאימנו אותו, כדי למנוע חטיפה".

טראמפ אמר עוד: "מיד התחלנו במבצע מאסיבי ממקום המחבוא שלו בהרים. מבצע החילוץ כלל 155 מטוסים". עוד הוסיף שמטוסים שהשתתפו במבצע הסתובבו באזורים שהיו מרוחקים ממיקומו של איש צוות האוויר כדי להטעות את האיראנים.

הנשיא סיפר: "הטעינו את האיראנים - שלחנו כוחות חיפוש ל-7 מקומות שונים כדי שיחשבו ששם הוא נמצא". עוד סיפר: "פוצצנו את המטוסים שנתקעו, כי היה לנו ציוד שם ולא רצינו שאף אחד יבדוק את הציוד הזה. אלה היו מטוסים די ישנים".

טראמפ תקף את מי שהדליף את הפרטים על חילוץ הטייס מאיראן, בזמן שהנווט עדיין לא אותר. במסיבת עיתונאים שקיים אמר: "לא דיברנו על הראשון ואז מישהו הדליף משהו, ואני מקווה שנמצא את המדליף הזה. אנחנו חושבים שנוכל לגלות. נבוא לכלי התקשורת ונגיד, 'זה ביטחון לאומי, תמסרו את זה או שתלכו לכלא'. זה הפך למבצע הרבה יותר קשה כי איראן פרסמה הודעה והציעה פרס גדול מאוד לכל מי שיתפוס את הטייס".

בהמשך, שב טראמפ לדבר על המתחולל באיראן כעת, ואמר כי אמנם האיראנים צריכים להפגין ולהתקומם נגד המשטר, אבל הודה כי "ההשלכות גדולות" וכי "יירו בהם מיד". הנשיא הצהיר כי מספר ההרוגים בדיכוי האלים של ההפגנות בינואר באיראן עומד כנראה על כ-45 אלף בי אדם, המספר הגבוה ביותר שבו נקב עד כה.

טראמפ שב ואמר כי ארה"ב אינה יכול להרשות שלאיראן יהיה נשק גרעיני, ושטען שוב כי הלכה למעשה כבר כעת יש שינוי משטר באיראן: "אנחנו מתמודדים עם משטר שונה מאוד מבעבר", אמר הנשיא. "אנחנו מתמודדים עם אנשים שונים. הם חכמים יותר, אני חושב שהם חדים יותר, והרבה פחות רדיקליים. יש שינוי משטר. אבל לא עשינו את זה בשביל שינוי משטר".

הנשיא טראמפ שב וטען כי העם האיראני מתחנן בפני ארה"ב שתמשיך להפציץ, וכשנשאל מדוע שהאזרחים האיראנים ירצו שהתשתיות שלהם יופצצו והחשמל שלהם ינותק השיב: "הם יהיו מוכנים לסבול את זה כדי להשיג חירות. היו לנו הרבה התקשרויות עם האיראנים, והם אמרו לנו בבקשה תמשיכו להפציץ. פצצות נופלות ליד הבתים שלהם והם אומרים 'בבקשה תמשיכו להפציץ'. כשאנחנו עוזבים ולא פוגעים באזורים האלה, הם אומרים, 'בבקשה תחזרו'".

טראמפ אף תקף את הנשיא לשעבר אובמה ואמר: "אובמה בחר באיראן על פני ישראל. אם אתה יהודי בניו יורק או בכל מקום אחר בארה"ב ואתה מצביע לדמוקרטים - זה בלתי נתפס".

טראמפ התייחס שוב לדד-ליין שהציב לאיראן, ואף ששעות לפני כן אמר כי זהו המועד הסופי, הפעם נשמע מעט זהיר יותר: "בעיקרון יש להם עד מחר ב-20:00 לפי שעון החוף המזרחי, אבל אנחנו כן מתמודדים איתם. אני חושב שזה הולך טוב", אמר, כשכוונתו למשא ומתן.