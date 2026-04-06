כיכר השבת
"הצעה משמעותית"

טראמפ מגיב להצעה האיראנית להפסקת אש, וחושף: "שלחנו נשק לאזרחים"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב להצעה הנגדית להפסקת אש של איראן, וקרא לה "לא מספיק טובה" | טראמפ גם טען כי העם האיראני היה מצליח להפיל את המשטר בתוך יומיים בלבד, אילו היו ברשותו אמצעי לחימה (בעולם)

1תגובות
הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב להצעה הנגדית להפסקת אש של , שכללה בין השאר תנאים לסיום מוחלט של המלחמה והסרת הסנקציות, וקרא לה "לא מספיק טובה".

"הצעה משמעותית, אבל זה לא מספיק טוב. הדדליין - סופי", אמר הנשיא. כזכור הודיע ש"כל הגיהינום ימטיר על איראן", אם לא תהיה עסקה עד לפנות בוקר של יום רביעי, שביעי של פסח.

בהתייחס למו"מ לסיום המלחמה הוא הוסיף: "המלחמה יכולה להסתיים מהר מאוד אם איראן תעשה את הדברים שהיא צריכה לעשות. המלחמה היא על דבר אחד - לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני". הוא הבהיר כי "האנשים שארצות הברית מנהלת איתם מו"מ כרגע הם סבירים ולא קיצונים".

טראמפ טען בשיחה שקיים עם עיתונאים מוקדם יותר כי העם האיראני היה מצליח להפיל את המשטר בתוך יומיים בלבד, אילו היו ברשותו אמצעי לחימה.

הוא הוסיף כי ארצות הברית אף שלחה נשק לאיראן בשלבים מוקדמים יותר של העימות. “שלחנו נשק לכורדים וביקשנו מהם לחמש את העם האיראני, אבל הם שמרו את הנשק לעצמם”, טען.

בהתייחס למצב בתוך איראן, טען טראמפ כי אזרחים רבים החולקים על המשטר חוששים לצאת ולהפגין בשל פחד כבד מפני תגובת השלטונות. “נאמר להם בצורה ברורה - אם תצאו, תהרגו”, אמר, והוסיף כי בשל כך, גם מי שמבקר את המשטר נמנע מלהביע את מחאתו בפומבי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
סוף סוף טראמפ לוקח את העניינים לידיים
יאיר

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר