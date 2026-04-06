כיכר השבת
סיום טרגי בחיפה

התקווה נמוגה: חולצו גופות ארבעת הלכודים בזירה

בתום מבצע חילוץ לילי מורכב של פיקוד העורף ויחידת היחצ"א, אותרו ארבעת הלכודים תחת ההריסות ללא רוח חיים. לפי דיווח פיקוד העורף , עשרות מחלצים השתמשו באמצעים טכנולוגיים מתקדמים בניסיון נואש לאתר ניצולים בזירה (צבא וביטחון)

צילום הזירה באמצעות רחפן
צילום הזירה באמצעות רחפן | צילום: צילום: מד"א
צילום הזירה באמצעות רחפן (צילום: מד"א)

לאחר שעות ארוכות של מאמצי חילוץ מורטי עצבים, הסתיים הלילה בתוצאה הקשה ביותר. ארבעת הלכודים שנלכדו מתחת להריסות חולצו ללא רוח חיים, כאשר כוחות החילוץ פעלו במרוץ נגד הזמן תחת תנאים קשים במיוחד וסכנת קריסה מתמדת.

מבצע החילוץ, שהתנהל תחת פנסי התאורה של כוחות החירום, כלל עשרות מחלצים מיחידת החילוץ הארצית (היחצ"א) בפיקודם של אל"ם (במיל') יוסי פינטו וסא"ל (במיל') שלומי ענבי, שפעלו כתף אל כתף עם לוחמי האש וארגוני החירום. הכוחות לא הפסיקו את פעילותם לרגע, גם כאשר הסיכויים לאתר ניצולים הלכו ופחתו.

זירת האסון בחיפה (צילום: צה"ל)
זירת האסון בחיפה (צילום: צה"ל)
זירת האסון בחיפה (צילום: צה"ל)
זירת האסון בחיפה (צילום: צה"ל)

טכנולוגיה מתקדמת במאמץ האחרון

אל הזירה הוקפצו קציני מודיעין-חילוץ ורופאים שהפעילו אמצעים טכנולוגיים מתקדמים במטרה לאתר כל סימן חיים. הציוד כלל חיישנים רגישים ומצלמות המיועדות לחדירה לחללים צרים, אך למרבה הצער, המכשור שימש בסופו של דבר לאיתור הנפטרים בלבד.

מחוז חיפה וחטיבת החילוץ של פיקוד העורף ניהלו את האירוע בשיתוף פעולה מלא עם קציני אוכלוסייה, שליוו את משפחות הלכודים ברגעיהן הקשים ביותר, עד להודעה המרה על חילוץ הגופות. הפעילות התנהלה תחת תנאים קשים ותחת סכנת קריסה מתמדת, כאשר המחלצים עבדו בזהירות רבה כדי לא לסכן את חייהם שלהם.

זירת האסון בחיפה (צילום: צה"ל)

מבצע רחב היקף בתנאים מורכבים

הכוחות פעלו במשך שעות הלילה בזירה מורכבת, כאשר כל רגע היה קריטי. המחלצים השתמשו בציוד מתקדם ובשיטות חילוץ ייעודיות, תוך שמירה על בטיחות הפעולה. על אף המאמצים המקצועיים והמסירות הרבה, התוצאה הייתה טרגית.

זירת האסון הפכה כעת לאתר חקירה, בעוד כוחות הביטחון מסכמים מבצע חילוץ מקצועי שהסתיים בטעם מר. ארבעה שמות נוספים מתווספים לרשימת הקורבנות, והכאב על האובדן מהדהד הרבה מעבר להריסות הקרות.

יצוין כי בימים האחרונים התרחשו מספר אירועי חילוץ דומים ברחבי הארץ, כאשר כוחות החירום נדרשים לפעול בתנאים מורכבים במיוחד. רק לפני מספר ימים אותר נעדר מירושלים מת בבור בעומק עשרות מטרים, במבצע חילוץ מורכב נוסף.

