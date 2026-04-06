תיעוד ויראלי שהופץ ביממה האחרונה ברשתות החברתיות הצליח לעורר סערה רחבה בקרב ישראלים, לאחר שצעירה אמריקנית נראתה בו תוקפת מילולית קבוצת צעירים ישראלים בלב מנהטן שבניו יורק.

הצעירה, שזוהתה בהמשך כג'ניפר קונינגס, עובדת במערך שירותי הבריאות, ניגשה לקבוצת הישראלים ששהו בכיכר טיימס סקוור ההומה והטיחה בהם האשמות קשות ובוטות תוך שהיא מתעדת את המעשה במכשיר הטלפון שלה.

בסרטון נראים ארבעה ישראלים יושבים בכיכר, כאשר קונינגס מצלמת אותם מטווח קצר וצועקת לעברם: "אני בניו יורק ויש כאן ארבעה רוצחי תינוקות שיושבים ממש שם".

היא המשיכה בצעקות בוטות בלב המרכז התיירותי ושאלה את הצעירים: "רצחתם תינוקות בפלסטין? שוחטי תינוקות".

למרות המתקפה המילולית הקשה והפרובוקציה המצולמת, הצעירים שמרו על איפוק יוצא דופן ובחרו שלא להיגרר לעימות פיזי או מילולי עם התוקפת.

הסרטון כאמור הפך ויראלי ולטענת המצלמת היא קיבלה בעקבותיו אין ספור תגובות קשות. בהמשך הודיעה בחשבון האינסטגרם שלה כי פוטרה ממקום עבודתה.

בסטורי שפרסמה כתבה בציניות: "עבודה טובה ציונים, גרמתם לפיטורים שלי ממקום שעבדתי בו 8 שעות בשבוע". יחד עם זאת, הבהירה כי אינה מתחרטת על מעשיה והצהירה כי תמשיך לצעוק "רוצחי תינוקות" לעבר מי שהיא הגדירה כחיילי צבא הכיבוש.

הפיטורים הגיעו בין היתר בעקבות פעילותו של עמוד "StopAntisemitism", הפועל לחשיפת גילויי אנטישמיות והובלת סנקציות נגד המבצעים. בארגון הסבירו כי התנהגותה של קונינגס מעלה חששות כבדים לגבי כשירותה המקצועית להעניק טיפול רפואי, בדגש על מטופלים יהודים.

גורמים בארגון ציינו בשיחה עם N12, כי כאשר מדובר באשת מקצוע מתחום בריאות הנפש, התנהלות כזו עומדת בסתירה מוחלטת לאתיקה ולאחריות הנדרשת ממנה. לדבריהם, חשיפת המקרה נועדה להבהיר כי אנטישמיות מצד מי שנמצאים בעמדות אמון ציבוריות לא תעבור בשתיקה ותגרור השלכות מקצועיות מיידיות.