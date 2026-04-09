בעומק בית הרפואה התת קרקעי שבמרכז הרפואי רמב"ם, בקומה מינוס 3 הממוגנת, נערכה אמש חגיגת מימונה יוצאת דופן ומלאת תקווה. לצד מופלטות חמות, פירות יבשים ושולחנות חגיגיים העמוסים בכל טוב, התכנסו מאות מטופלים, בני משפחות ואנשי צוות רפואי לאירוע שכולו אמונה ושמחה, כמיטב המסורת.

במתחם הממוגן, שבו מאושפזים בימים אלו קרוב ל-1,000 מטופלים בשל המצב הביטחוני, ניתן היה לחזות בפסיפס אנושי מרגש: קשישים לצד יולדות, ואנשי צוות לצד חיילים צעירים המתאוששים מפציעות בקרבות בלבנון, כולם הגיעו לשעה קלה של התפרקות ושמחה יהודית שורשית עם צאת חג הפסח.

רגע מצמרר במיוחד נרשם כאשר החייל הפצוע, איתמר ברקוביץ, השתתף באירוע ונשא דברי ברכה קצרים למשתתפים. הקהל כולו, שעמד על רגליו, הריע בהתרגשות ובדמעות ללוחם הגיבור, בריקוד שסימל יותר מכל את הניצחון של הרוח על הפציעה והשכול.