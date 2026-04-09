כיכר השבת
בקומה מינוס 3

הקהל נעמד והריע בדמעות: החייל הפצוע מלבנון ריגש את חגיגת המימונה בחיפה

במעמקי האדמה של בית חולים רמב"ם בחיפה חגגו מאות מטופלים, יולדות ולוחמים פצועים את חגיגת ה'מימונה' המסורתית • הרגע המרגש היה כשהקהל הריע ללוחם שנפצע בלבנון • צפו בתיעוד (חדשות)

1תגובות
חגיגות מימונה בבית חולים רמב"ם
חגיגות מימונה בבית חולים רמב"ם| צילום: צילום: אבריימקה אייזנשטיין
חגיגות מימונה בבית חולים רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)

בעומק בית הרפואה התת קרקעי שבמרכז הרפואי רמב"ם, בקומה מינוס 3 הממוגנת, נערכה אמש חגיגת מימונה יוצאת דופן ומלאת תקווה. לצד מופלטות חמות, פירות יבשים ושולחנות חגיגיים העמוסים בכל טוב, התכנסו מאות מטופלים, בני משפחות ואנשי צוות רפואי לאירוע שכולו אמונה ושמחה, כמיטב המסורת.

במתחם הממוגן, שבו מאושפזים בימים אלו קרוב ל-1,000 מטופלים בשל המצב הביטחוני, ניתן היה לחזות בפסיפס אנושי מרגש: קשישים לצד יולדות, ואנשי צוות לצד חיילים צעירים המתאוששים מפציעות בקרבות בלבנון, כולם הגיעו לשעה קלה של התפרקות ושמחה יהודית שורשית עם צאת חג הפסח.

רגע מצמרר במיוחד נרשם כאשר החייל הפצוע, איתמר ברקוביץ, השתתף באירוע ונשא דברי ברכה קצרים למשתתפים. הקהל כולו, שעמד על רגליו, הריע בהתרגשות ובדמעות ללוחם הגיבור, בריקוד שסימל יותר מכל את הניצחון של הרוח על הפציעה והשכול.

חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
חגיגת מימונה במרכז הרפואי רמב"ם (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אין עליך בעולם!!!
הרב שמוליק טורקוב מחב"ד

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר