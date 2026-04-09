התחזית: עלייה קלה בטמפרטורות | בשבת: גשם מקומי

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ צפוי גשם מקומי, ברובו קל. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בדרום הארץ ובמרכזה, אך עדיין הן תהינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה.
הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית. עד שעות אחר הצהריים בצפון הארץ צפוי גשם מקומי. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות.
ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית. צפוי גשם מקומי, ברובו קל בעיקר בצפון הארץ. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 8-18
תל אביב: 14-21
באר שבע: 11-22
חיפה: 15-20
טבריה: 13-20
צפת: 8-14
אילת: 18-27
