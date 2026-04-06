סיוע אווירי לכוחות בלבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל
סיוע אווירי לכוחות בלבנון (צילום: דובר צה"ל)
חיסול המחבלים בלבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל
חיסול המחבלים בלבנון (צילום: דובר צה"ל)
הפעילות הקרקעית של כוחות צה"ל בדרום לבנון מתרחבת בימים האחרונים, כחלק ממאמץ לייצר קו הגנה קדמי ולהגביר את תחושת הביטחון של תושבי הצפון.
לפי גורמים בצבא, הכוחות הפועלים תחת פיקוד הצפון ממקדים את פעילותם באזורים שבהם זוהו איומים פוטנציאליים, תוך ניסיון לצמצם סיכונים ולמנוע התבססות של גורמים עוינים סמוך לגבול.
בתיעודים שפרסם היום (שני) דובר צה"ל נראה זיהוי וחיסול מחבלים חמושים בדרום לבנון, לצד תקיפות סיוע שביצעו מטוסי קרב לכוחות הפועלים על הקרקע.
בצה"ל מדגישים כי הפעילות נועדה בראש ובראשונה להסיר איומים מיידיים ולשמור על יציבות ביטחונית לאורך הגבול, תוך היערכות להמשך ההתפתחויות.
0 תגובות