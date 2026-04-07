עם מחבלי חמאס: עיתונאית פלסטינית נעצרה בחשד להסתה ותמיכה בטרור

העיתונאית פרסמה דברי תמיכה בחמאס וברב המרצחים יחיא סינוואר ונעצרה בפעילות משותפת של המשטרה וכוחות צה"ל ברמאללה (חדשות)

בפעילות משותפת של בלשי תחנת בנימין ממחוז ש"י ולוחמי חטיבת בנימין, נעצרה הלילה ברמאללה עיתונאית פלסטינית בת 47, בחשד לעבירות הסתה ותמיכה בארגון טרור.

החשודה פרסמה ברשתות החברתיות תכנים הכוללים דברי שבח ותמיכה בארגון ובאירועי 7 באוקטובר. בין היתר, לצד סרטון של פעילי הארגון כתבה: "אנו כמהים להם ולכבודם".

עוד צוין כי פרסמה גם דברי שבח למנהיג חמאס שחוסל, יחיא סינוואר, וכתבה: "הצדעה לכל שהיד שלחם, הגן, התנגד והתמודד עם זוועות שדות הקרב... הצדעה לכל קדוש מעונה שמסר את חייו למען תחיה אומתו ודתו".

ב ציינו כי המעצר בוצע לאחר איסוף ראיות במסגרת פעילות ניטור ברשתות החברתיות, כחלק ממאמץ מתמשך לסיכול הסתה ותמיכה בטרור.

החשודה הועברה לחקירה ביחידה ללחימה בפשיעה במרחב שומרון, וצפויה להיות מובאת בימים הקרובים לדיון בבית המשפט. חקירתה נמשכת.

