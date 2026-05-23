שקעו בבוץ: תיעוד חילוץ זוג ישראלים מהכפר הפלסטיני

דרמה מורטת עצבים ונס גלוי התרחשו הלילה (שלישי) בגזרת בנימין, כאשר חייל צה"ל ובת זוגו חולצו ברגע האחרון מסכנה קיומית ממשית. בני הזוג נכנסו בשוגג לכפר הפלסטיני א-ראם, ורכבם שקע בבוץ עמוק בתוך תחומי הכפר - מה שביטל לחלוטין את יכולת ההימלטות שלהם והותיר אותם חסרי אונים בלב האוכלוסייה המקומית.

על פי הדיווח ממפקדת משטרת מחוז ש"י, שוטרי תחנת בנימין בשילוב כוחות מיוחדים ממרכז השליטה המחוזי הוזנקו למקום בפעילות נחושה ומהירה. הכוחות המבצעיים, שפעלו תחת מעטפת אבטחה כבדה, איתרו את השניים בדיוק מירבי, סייעו בחילוץ הרכב התקוע והוציאו אותם בבטחה מהמקום ללא פגע. האירוע מצטרף לשורה של מקרים דומים בהם אזרחים ישראלים נקלעים בשוגג לשטחי A, אזורים הנמצאים בשליטה מלאה של הרשות הפלסטינית ואסורים בהחלט לכניסת ישראלים. במקרה הנוכחי, המצב הפך למסוכן ומורכב פי כמה כאשר הרכב שקע בבוץ, מה שמנע מבני הזוג להימלט בכוחות עצמם. גורמי הביטחון שבים ומדגישים הבוקר בעקבות הנס הגדול כי כניסה לשטחי A היא בניגוד מוחלט לחוק ומהווה סיכון ממשי ומיידי לאזרחי ישראל. במשטרה מבהירים כי במקרה של כניסה בשוגג לאזור עוין, יש לדווח במיידי למוקד החירום 100 כדי לאפשר לכוחות לפעול במהירות ולמנוע אסון.

פעילות כוחות צה"ל ביו"ש ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות ביטחונית נרחבת באזור

יצוין כי רק לפני ימים ספורים ביצעו כוחות צה"ל ומג"ב איו"ש מבצע נרחב בכפר א-ראם ובאזורים סמוכים, במהלכו סרקו כ-100 מבנים, החרימו יותר מ-10 כלי נשק ועצרו שישה מבוקשים שהיו מעורבים בפעילות טרור. המבצע התבצע במקביל גם בכפר עקב ובמחנה קלנדייה.

בנוסף, באזור חטיבת בנימין מתמודדים המתיישבים בתקופה האחרונה עם גל של פיגועי הרעלה מצד מחבלים פלסטינים, כאשר רק לפני ימים ספורים הרעילו מחבלים קרוב לעשרה בורות מים במרעה של חווה באזור, בניסיון לפגוע בעדרי הצאן.

האירוע הנוכחי מדגיש בצורה חדה את הסכנה הטמונה בכניסה לשטחי A, ואת חשיבות הערנות והזהירות של אזרחים בנסיעה באזורי יהודה ושומרון.