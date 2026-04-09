קבוצת ההאקרים "חנדלה", המזוהה עם המודיעין האיראני, פרסמה הבוקר (חמישי) טענה דרמטית לפיה הצליחה לחדור למערכות התקשורת האישיות של הרמטכ"ל לשעבר, אלוף הרצי הלוי.

הקבוצה פרסמה תיעודים שעל פי הדיווח שלהם, נלקחו ישירות מהגלריה האישית של הלוי - בסלולרי או במחשב, ובהם יש תמונות שלו עם טייסים, במהלך אימונים ועם בני משפחתו - בפילאטיס ותחת הפסנתר בבית.

"במשך שנים, חנדלה עקב בשקט אחר המערכת של הגנרל הרצי הלוי, הרמטכ"ל לשעבר של הצבא הציוני, מקום שאיש מעולם לא דמיין שאפשרי", כתבה הקבוצה בהודעתה. לדבריהם, הם מחזיקים ביותר מ-19,000 תמונות וסרטונים של הלוי - "חומרים שהגנרלים הבכירים מעולם לא חלמו שיראו אור יום".

הפרסום מצטרף לסדרה של מתקפות סייבר איראניות נגד בכירים ישראלים בשבועות האחרונים. רק לפני מספר ימים טענה אותה קבוצה כי חדרה למערכות התקשורת של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, וכן של צחי ברוורמן, ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה.

פרטי פרשיית הריגול נחשפים: תושב חיפה ייצר חומר נפץ לאיראן ותיעד את הנמל קובי רוזן | 11:51

בנוסף, ההאקרים הוסיפו כי יש להם גישה גם לתיעודים של מפקדים בכירים נוספים במערכת הביטחון. "עוקבים אחרי כל שיחה, אך הזמן לחשוף את הפרטים טרם הגיע", כתבו בהודעתם.