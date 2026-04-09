קבוצת ההאקרים "חנדלה", המזוהה עם המודיעין האיראני, פרסמה הבוקר (חמישי) טענה דרמטית לפיה הצליחה לחדור למערכות התקשורת האישיות של הרמטכ"ל לשעבר, אלוף הרצי הלוי.
הקבוצה פרסמה תיעודים שעל פי הדיווח שלהם, נלקחו ישירות מהגלריה האישית של הלוי - בסלולרי או במחשב, ובהם יש תמונות שלו עם טייסים, במהלך אימונים ועם בני משפחתו - בפילאטיס ותחת הפסנתר בבית.
"במשך שנים, חנדלה עקב בשקט אחר המערכת של הגנרל הרצי הלוי, הרמטכ"ל לשעבר של הצבא הציוני, מקום שאיש מעולם לא דמיין שאפשרי", כתבה הקבוצה בהודעתה. לדבריהם, הם מחזיקים ביותר מ-19,000 תמונות וסרטונים של הלוי - "חומרים שהגנרלים הבכירים מעולם לא חלמו שיראו אור יום".
הפרסום מצטרף לסדרה של מתקפות סייבר איראניות נגד בכירים ישראלים בשבועות האחרונים. רק לפני מספר ימים טענה אותה קבוצה כי חדרה למערכות התקשורת של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, וכן של צחי ברוורמן, ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה.
בנוסף, ההאקרים הוסיפו כי יש להם גישה גם לתיעודים של מפקדים בכירים נוספים במערכת הביטחון. "עוקבים אחרי כל שיחה, אך הזמן לחשוף את הפרטים טרם הגיע", כתבו בהודעתם.
מתקפות סייבר נרחבות
כזכור, בימים האחרונים דיווח משרד המשפטים האמריקאי כי קבוצת חנדלה הצליחה לחדור לחשבון מייל ישן של ראש ה-FBI קאש פאטל. עם זאת, מדובר ככל הנראה במידע שאינו כולל נתונים על תפקידו הנוכחי.
במקביל, איראן הנחתה קבוצות האקרים שבשליטתה להתחיל בניסיונות חדירה אקטיביים למערכות בקרה של מתקני אנרגיה במדינות המפרץ, כך דווח לאחרונה. על פי מקורות המעורים בפרטים, באיראן אף הנחו את הקבוצות לנסות לחדור למערכות בקרה במדינות אחרות במערב שמעורבות במלחמה.
גופי המודיעין בישראל ממשיכים לבחון את היקף הפריצות ואת אמינות הטענות האיראניות. במערכת הביטחון גובר החשש כי איראן הצליחה, או מנסה, לחדור לטלפונים ולמערכות של בכירים נוספים במערכת הפוליטית והביטחונית.
0 תגובות