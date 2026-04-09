צה"ל חיסל מחבל חמאס ו'עיתונאי' אל ג'זירה | צפו ברגע החיסול

צה"ל חיסל מחבל של ארגון הטרור חמאס שהיווה איום לכוחות במרחב ופעל במסווה של עיתונאי | צפו ברגע החיסול (צבא וביטחון)

צפו ברגע החיסול ברצועה (צילום: דובר צה"ל)

כוחות בפיקוד הדרום תקפו וחיסלו אתמול (רביעי, שביעי של פסח) את המחבל מחמד סמיר מחמד ושאח, מחבל מרכזי במטה ייצור הרקטות ואמצעי הלחימה של ארגון הטרור חמאס, שתכנן לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרכז רצועת .

במערכת הביטחון הסבירו כי לאורך המלחמה ושאח פעל לייצור רחפנים, רקטות ואמצעי לחימה, ועסק בהעברת אמצעי לחימה ברצועת עזה.

דובר צה״ל חשף בעבר כי ושאח פעל תחת כסות של עיתונאי אל-ג׳זירה וניצל זהות זו לצורך קידום פעולות טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

המחבל שחוסל

מדובר צה"ל נמסר: "המחבל תרם לבניין הכוח של ארגון הטרור חמאס, פעל לביצוע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל והיווה איום ממשי על הכוחות. טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר, ומידע מודיעיני נוסף.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

התכונתם שני מחבלים מחבל ומחבל
חחח
כן יואבדו כל אויבך השם.
דוד

