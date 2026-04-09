תיעוד מתקיפת תשתיות טרור על ידי חיל האוויר בהכוונת חטיבה 215 ( צילום: דו"צ )

כוחות אוגדה 162 ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון במטרה להרחיב את מרחב האבטחה ולהסיר את האיום מעל ישובי הצפון. במסגרת הפעילות המבצעית, איתרו הכוחות תשתיות טרור משמעותיות והשמידו עמדות של ארגון הטרור חיזבאללה.

על פי הנמסר כעת (חמישי) מדובר צה״ל, כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 איתרו פיר המוביל לתשתית תת-קרקעית נרחבת. במהלך הפשיטה על הפיר, יצא מחבל מהתשתית וחוסל בקרב פנים אל פנים עם הלוחמים. בבדיקת התשתית התגלה מצבור נרחב של אמצעי לחימה הכולל מטענים, רקטות, משגר RPG ורימונים.

תיעוד מהשמדת עמדות שהייה של ארגון הטרור חיזבאללה ( צילום: דו"צ )

בפעילות נוספת של הצוות החטיבתי, השמידו הכוחות מספר עמדות שהייה של ארגון הטרור חיזבאללה, בהן אותרו אמצעי לחימה נוספים שהיו מיועדים לפגיעה בכוחות צה״ל ובישובי הצפון.

חיסול למעלה מ-70 מחבלים

כוחות חטיבת האש 215 חיסלו במהלך הפעילות יותר מ-70 מחבלים, ביניהם חוליית מחבלים שתכננה לבצע ירי מרגמות לעבר כוחות צה״ל. הכוחות זיהו את החולייה בזמן אמת וסיכלו את התכנית המבצעית.

באירוע נוסף, זיהו הכוחות שני מחבלים נכנסים למבנה בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה. בתיאום עם חיל האוויר, תקפו מטוסי קרב את המבנה בהכוונת הכוחות בשטח וחיסלו את המחבלים. כמו כן, השמידו הכוחות עמדות שיגור נ״ט, עמדות תצפית ומפקדות של ארגון הטרור.

במקביל לפעילות אוגדה 162, צוות הקרב החטיבתי של חטיבת הנח״ל איתר אמצעי לחימה רבים והשמיד עשרות תשתיות טרור, ביניהן עמדות נ״ט שכוונו אל הכוחות הפועלים במרחב.

אוגדה 162 מתכוננת לכניסה קרקעית ( צילום: דובר צה"ל )

הפעילות המבצעית בדרום לבנון ממשיכה במטרה להכריע את ארגון הטרור חיזבאללה ולהבטיח את ביטחון תושבי הצפון. כוחות צה״ל ממשיכים לפעול בשיתוף פעולה הדוק עם חיל האוויר להשמדת תשתיות הטרור ולמניעת איומים על מדינת ישראל.