מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה האיראניות, איסמעיל קאאני, העביר היום (חמישי) מסר כתוב ללוחמי חזית ההתנגדות, תוך שהוא משבח את פעולותיהם ומאיים בתגובה קשה לישראל.

המסר מגיע על רקע היעדרותו הממושכת של קאאני מהזירה הציבורית מאז תחילת המלחמה, כאשר הוא מופיע רק באמצעות הודעות כתובות וציוצים מטעמו.

"מתוך הבנה נכונה של האירועים, קיבלתם החלטה נחושה ואמיצה וניהלתם מלחמה הירואית, שהנחילה לקחי חרטה לאויבים", כתב קאאני במסרו. "אתם עומדים בדריכות מלאה, ערניים ומוכנים. אני מודה לכם על מאמציכם יוצאי הדופן והראויים לציון, ומנשק את ידיהם של כל אחד מכם".

בהמשך תקף קאאני בחריפות את ישראל ואת ראש הממשלה בנימין נתניהו. "ההיסטוריה של המשטר הציוני מלאה בפשעים נגד האנושות ובהרג של חפים מפשע, נשים וילדים", טען מפקד כוח קודס. "נתניהו הפושע ביקש באכזריותו היום בלבנון להוכיח שהוא אכזרי וקשוח יותר מאדונו המושפל - ארצות הברית".

קאאני סיים את מסרו באיום ברור: "על האויב לדעת שעונש חמור ומצער מצפה לו". האיום מגיע על רקע התקיפות הישראליות הנרחבות בלבנון, שכללו חיסול בכירים בחזבאללה ופגיעה בתשתיות הארגון.

היעלמות מסתורית מתחילת המלחמה

כידוע, קאאני לא נראה ולא נשמע באופן ישיר מאז תחילת המלחמה, והוא מעביר מסרים רק באמצעות הודעות כתובות וציוצים. היעדרותו מעוררת שאלות בקרב משקיפים, במיוחד לאור חשיפות המוסד האחרונות על פגישות סודיות שקיים עם גורמים לא ידועים.

קאאני מכהן כמפקד כוח קודס מאז חיסולו של קאסם סולימאני בינואר 2020. כוח קודס אחראי על הפעלת זרועות איראן האזוריות, כולל חזבאללה בלבנון, החות'ים בתימן וארגוני טרור נוספים במזרח התיכון.

המסר האחרון של קאאני משקף את הניסיון האיראני להציג חזית מאוחדת עם בעלי בריתה האזוריים, למרות הפגיעות הקשות שספגו ארגוני הטרור בחודשים האחרונים. צה"ל ממשיך בפעילות ממוקדת נגד תשתיות חזבאללה ומפקדיו הבכירים, תוך הרחבת קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון.