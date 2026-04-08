"הציבור מבין את גודל השעה"

דרעי נגד ה"לשעברים": "מנסים לייצר רושם כוזב של תבוסה"

יו"ר ש"ס אריה דרעי ניצב לימינו של ראש הממשלה נתניהו ותוקף את ראשי מערכת הביטחון לשעבר וטוען כי הם פוגעים במדינה למען רווח פוליטי. דרעי הגדיר את המערכה כ"מלחמת אין ברירה" עם הישגים כבירים | התגובה המלאה (פוליטי מדיני)

28תגובות

יו"ר ש"ס אריה דרעי יצא הלילה (רביעי) בהגנה נחרצת על ראש הממשלה , על רקע גל הביקורת שנשמע מצד בכירי האופוזיציה בעקבות ההכרזה על הפסקת האש באיראן. בדבריו החריפים, האשים את "ראשי הממשלה והרמטכ"לים לשעבר" בניהול קמפיין תבוסתני שנועד לשרת אינטרסים פוליטיים צרים.

"מצער לראות שרי ביטחון ורמטכ"לים שפועלים נגד המדינה כדי להשיג רווח פוליטי קצר מועד", מסר דרעי. לדבריו, הניסיון לצייר את תוצאות המבצעים האחרונים ככישלון מהווה פגיעה בפטריוטיות הישראלית ברגע הגורלי ביותר של המערכה.

מוקדם יותר מספר ביטחוניסטים לשעבר הגיבו להפקת אש ואף מתחו ביקורת על ראש הממשלה

כך למשל הגיב הרמטכ״ל לשעבר גדי איזנקוט (ישר!): "אזרחי ישראל הפגינו חוסן מרשים ועמידה איתנה. שילמנו מחיר כבד בנרצחים ובפצועים בגוף ובנפש. נדרשת כעת מנהיגות אחראית, שיודעת לקבל החלטות, לא עוד הישרדות פוליטית, מופעי ראווה, סיסמאות יח״צ, והצהרות ללא שאלות.

עוד הוסיף: "להיות ראויים - היא לא סיסמה אלא ציווי שמשמעו לוודא שהמחיר לא היה לשווא ושלנצח נהיה בטוחים בארצנו"

יו״ר כחול לבן מסר: ״את המערכה הזו אסור לסיים בלי הסכם להשמדת האורניום או הוצאתו, הפסקת ייצור הטילים הבליסטיים וכשאיראן עוצרת את חימוש השלוחים שלה. להצהרות של היום אין כל משמעות - רק לתוצאות שנראה בימים ובחודשים הקרובים. ישראל חייבת לשמור להמשיך לפעול נגד חיזבאללה ולהחזיק בדרום לבנון עד שחיזבאללה יפורק מנשקו ויוסר האיום על תושבי הצפון.״

יו״ר הדמוקרטים, האלוף (במיל), יאיר גולן: נתניהו מסוכן לביטחון ישראל, הוא לא השיג אף אחד מהיעדים האסטרטגים שהצהיר עליהם: איום הגרעין לא הוסר, האיום הבליסטי נותר על כנו והמשטר החדש קיצוני ונחוש יותר לפגוע בנו. והמשטר באיראן יוצא מהמלחמה חזק יותר מבחינה אסטרטגית ממה שהוא נכנס אליה, ידו על העליונה.

הגנה על הישגי המערכה

יו"ר ש"ס הדגיש כי המבצעים האחרונים, שבוצעו בתיאום הדוק עם הממשל האמריקני, הניבו תוצאות אסטרטגיות חסרות תקדים. "לכל בר דעת ברור שמדובר במלחמת אין ברירה שהשיגה הישגים כבירים", הצהיר, תוך שהוא דוחה את טענות המבקרים על החמצת הזדמנות להכרעה סופית.

דברי דרעי מגיעים בעקבות הצהרתו של ראש הממשלה מוקדם יותר, בה הבהיר כי הפסקת האש תואמה מראש עם ישראל. נתניהו ציין כי "איראן חלשה מאי פעם, ישראל חזקה מאי פעם", ושישראל עומדת בפני שני מסלולים להשגת יעדיה - במו"מ או בחידוש הלחימה.

ראש הממשלה בהצהרה
ראש הממשלה בהצהרה| צילום: לע"מ
ראש הממשלה בהצהרה (צילום: לע"מ)

מסר של אחדות הקואליציה

דבריו של דרעי מאותתים על יציבות הבלוק הממשלתי סביב החלטות ראש הממשלה והנשיא טראמפ. יו"ר ש"ס חתם את דבריו בעקיצה לעבר יריביו הפוליטיים: "הציבור בישראל חכם יותר מהאופוזיציה שלו, הוא מבין את גודל השעה ואת חשיבות הברית עם ".

המתקפה של דרעי חושפת את עומק השסע הפוליטי סביב סיום סבב הלחימה הנוכחי. בעוד האופוזיציה מבקרת את ההחלטה להשעות את התקיפות, הקואליציה מציגה חזית אחידה התומכת בהסכמות שהושגו עם הממשל האמריקני.

ראש הממשלה לשעבר ויו״ר יש עתיד בתגובה לאריה דרעי: "מר דרעי, הציבור בישראל באמת חכם ולא ישכח לכם את זה שניצלתם את המלחמה כדי לגנוב 5 מיליארד שקל למשתמטים ומושחתים במקום למיגון ולסיוע ללוחמים"

"אם זו באמת היתה ״מלחמת אין ברירה״ למה תלמידי הישיבות שלך לא התגייסו לעזור?"

עוד הוסיף לפיד: "אתה האדם האחרון שיכול להטיף לנו על פטריוטיות או על אהבת ישראל"

"אנחנו סיימנו לקבל הוראות מאדוני"

הרס בטהרן (צילום: מהרשתות הערביות)

יצוין כי בימים האחרונים התגלעו מתחים פוליטיים נוספים בזירה הפנימית, כאשר הקואליציה הצליחה לאשר תקציבים משמעותיים לחינוך החרדי במהלך פרלמנטרי שהותיר את האופוזיציה ללא מענה. המהלך בוצע בתיאום הדוק בין יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ לבין ראשי הסיעות החרדיות, ובהם דרעי עצמו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

22
שקרו נשאר שקרן,על מה הוצאנו את שארית כוחותינו עם ילדים בבית חודש כדי לחזור לאותו מצב כמו לפני?
יאירי
הקנאה נוזלת ממך
נונו
21
אולי במקום לבלבל את המוח תספר לנו מה ההישגים?
שימי
ההסגים שחיסלנו את הרוב הצמרת ואת הטילים שלהם ועוד
יוסף חיים נעים
מאד מזכיר את התגובה בסוף הסבבים עם עזה כל פעם
יאירי
ההשגים הם השמדת והמעטת הרוע לא עלינו המלאכה לגמור אלא........
מרן
20
שום הישגים.פשוט גועל נפש.
דוד
19
מעניין מה האיש שכולו אמת היה אומר עם לפיד היה ראש ממשלה
חיים
18
בוקר טוב, מישהו מכיר את השם אריה דרעי
הנעלם
מכירים אותו זה האיש שעשה למען לומדי התורה הרבה דברים טובים לפי ששכך
יוסף חיים נעים
17
בטרור אי אפשר לכבות את האש אבל אפשר להנמיך אותה וזה מה שנעשה וזה עדיף מלא לעשות כלום
ששון
16
בטחון מתחיל בכלכלה...כל זמן שלא משלמים לאזרחים עבור העדר מעבודה.."אסור לצאת למלחמה"!!
יהודי
15
אריה לצערי צוחק על כולם הוא סוס זקן צריך להחליף אותו בדחיפות
דוד
14
דרעי לא מצביעים לך. יותר ממשיך ללכת עם ביבי שהורס אותנו מבפנים. שס כבר לא המםתגה של מרן לצערנו
משה
13
ההישגים, הבאנו שילטון חדש באירן, נקמני יותר רצחני יותר שונא יותר, עם יכולות גבוהות לפגוע בכל מקום בארץ.
ירושלמי
אתם מדברים על יכולות גבוהות? ישראל השמידה להם את מערכות ה-S-300 ואת מערכי ייצור הטילים זה לא משנה כמה השלטון החדש רצחני בלי שיניים ובלי הגנה אווירית הוא חשוף לחלוטין הניסיון לצייר השפלה איראנית כניצחון שלהם הוא פשוט הנדסת תודעה של לוזרים
תל אביבי

