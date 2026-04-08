דרעי נגד ה"לשעברים": "מנסים לייצר רושם כוזב של תבוסה"

יו"ר ש"ס אריה דרעי יצא הלילה (רביעי) בהגנה נחרצת על ראש הממשלה בנימין נתניהו, על רקע גל הביקורת שנשמע מצד בכירי האופוזיציה בעקבות ההכרזה על הפסקת האש באיראן. בדבריו החריפים, האשים דרעי את "ראשי הממשלה והרמטכ"לים לשעבר" בניהול קמפיין תבוסתני שנועד לשרת אינטרסים פוליטיים צרים.

"מצער לראות שרי ביטחון ורמטכ"לים שפועלים נגד המדינה כדי להשיג רווח פוליטי קצר מועד", מסר דרעי. לדבריו, הניסיון לצייר את תוצאות המבצעים האחרונים ככישלון מהווה פגיעה בפטריוטיות הישראלית ברגע הגורלי ביותר של המערכה. מוקדם יותר מספר ביטחוניסטים לשעבר הגיבו להפקת אש ואף מתחו ביקורת על ראש הממשלה כך למשל הגיב הרמטכ״ל לשעבר גדי איזנקוט (ישר!): "אזרחי ישראל הפגינו חוסן מרשים ועמידה איתנה. שילמנו מחיר כבד בנרצחים ובפצועים בגוף ובנפש. נדרשת כעת מנהיגות אחראית, שיודעת לקבל החלטות, לא עוד הישרדות פוליטית, מופעי ראווה, סיסמאות יח״צ, והצהרות ללא שאלות. עוד הוסיף: "להיות ראויים - היא לא סיסמה אלא ציווי שמשמעו לוודא שהמחיר לא היה לשווא ושלנצח נהיה בטוחים בארצנו" יו"ר הפרלמנט האיראני: המערב הפר את ההבנות • רשימת הפרות מפורטת דוד הכהן וב. ניסני | 22:06 יו״ר כחול לבן בני גנץ מסר: ״את המערכה הזו אסור לסיים בלי הסכם להשמדת האורניום או הוצאתו, הפסקת ייצור הטילים הבליסטיים וכשאיראן עוצרת את חימוש השלוחים שלה. להצהרות של היום אין כל משמעות - רק לתוצאות שנראה בימים ובחודשים הקרובים. ישראל חייבת לשמור להמשיך לפעול נגד חיזבאללה ולהחזיק בדרום לבנון עד שחיזבאללה יפורק מנשקו ויוסר האיום על תושבי הצפון.״ יו״ר הדמוקרטים, האלוף (במיל), יאיר גולן: נתניהו מסוכן לביטחון ישראל, הוא לא השיג אף אחד מהיעדים האסטרטגים שהצהיר עליהם: איום הגרעין לא הוסר, האיום הבליסטי נותר על כנו והמשטר החדש קיצוני ונחוש יותר לפגוע בנו. והמשטר באיראן יוצא מהמלחמה חזק יותר מבחינה אסטרטגית ממה שהוא נכנס אליה, ידו על העליונה. הגנה על הישגי המערכה יו"ר ש"ס הדגיש כי המבצעים האחרונים, שבוצעו בתיאום הדוק עם הממשל האמריקני, הניבו תוצאות אסטרטגיות חסרות תקדים. "לכל בר דעת ברור שמדובר במלחמת אין ברירה שהשיגה הישגים כבירים", הצהיר, תוך שהוא דוחה את טענות המבקרים על החמצת הזדמנות להכרעה סופית. דברי דרעי מגיעים בעקבות הצהרתו של ראש הממשלה מוקדם יותר, בה הבהיר כי הפסקת האש תואמה מראש עם ישראל. נתניהו ציין כי "איראן חלשה מאי פעם, ישראל חזקה מאי פעם", ושישראל עומדת בפני שני מסלולים להשגת יעדיה - במו"מ או בחידוש הלחימה.

ראש הממשלה בהצהרה - צילום: לע"מ

מסר של אחדות הקואליציה

דבריו של דרעי מאותתים על יציבות הבלוק הממשלתי סביב החלטות ראש הממשלה והנשיא טראמפ. יו"ר ש"ס חתם את דבריו בעקיצה לעבר יריביו הפוליטיים: "הציבור בישראל חכם יותר מהאופוזיציה שלו, הוא מבין את גודל השעה ואת חשיבות הברית עם ארה"ב".

המתקפה של דרעי חושפת את עומק השסע הפוליטי סביב סיום סבב הלחימה הנוכחי. בעוד האופוזיציה מבקרת את ההחלטה להשעות את התקיפות, הקואליציה מציגה חזית אחידה התומכת בהסכמות שהושגו עם הממשל האמריקני.

ראש הממשלה לשעבר ויו״ר יש עתיד יאיר לפיד בתגובה לאריה דרעי: "מר דרעי, הציבור בישראל באמת חכם ולא ישכח לכם את זה שניצלתם את המלחמה כדי לגנוב 5 מיליארד שקל למשתמטים ומושחתים במקום למיגון ולסיוע ללוחמים"

"אם זו באמת היתה ״מלחמת אין ברירה״ למה תלמידי הישיבות שלך לא התגייסו לעזור?"

עוד הוסיף לפיד: "אתה האדם האחרון שיכול להטיף לנו על פטריוטיות או על אהבת ישראל"

"אנחנו סיימנו לקבל הוראות מאדוני"

הרס בטהרן ( צילום: מהרשתות הערביות )

יצוין כי בימים האחרונים התגלעו מתחים פוליטיים נוספים בזירה הפנימית, כאשר הקואליציה הצליחה לאשר תקציבים משמעותיים לחינוך החרדי במהלך פרלמנטרי שהותיר את האופוזיציה ללא מענה. המהלך בוצע בתיאום הדוק בין יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ לבין ראשי הסיעות החרדיות, ובהם דרעי עצמו.

עדכונים נוספים בהמשך.