מטוס קרב חיסל חייזר מעל מישיגן? הסרטון שהפנטגון הסתיר נחשף

קטעי וידאו שפורסמו לאחרונה מראים מטוס F-16C אמריקאי יורה בעצם לא מזוהה מעל אגם הורון קטעי וידאו שפורסמו לאחרונה מראים מטוס F-16C אמריקאי יורה בעצם לא מזוהה מעל אגם הורון ( צילום: מסך )

במשך שנים נחשב נושא העב"מים בארצות הברית לשילוב בין תיאוריות קונספירציה, עדויות מסתוריות וסרטונים מטושטשים. אלא שבסוף השבוע האחרון הגיע אחד הרגעים החריגים ביותר בפרשה, כאשר הפנטגון שחרר מאות קבצים מסווגים שתיעדו מפגשים של הצבא האמריקאי עם עצמים בלתי מזוהים, ובמרכזם סרטון דרמטי במיוחד של יירוט מעל מישיגן.

התיעוד, שצולם בפברואר 2023 אך נחשף רק כעת, מציג מטוס קרב אמריקאי מסוג F16 כשהוא נועל על עצם מסתורי שריחף מעל ימת יורון. לפי הדיווחים, העצם תואר על ידי אנשי הצבא כבעל צורת "יהלום", ובסרטון האינפרה אדום ניתן לראות אותו בבירור בתוך כוונת המטרה של המטוס. שניות לאחר מכן מגיע רגע הפגיעה. מערכת הנשק של המטוס מופעלת, העצם נפגע ישירות ומתפוצץ באוויר. רסיסים נראים מתפזרים לכל עבר בשמים, בעוד המטוס ממשיך בטיסה מעל האזור. למרות ההפלה, בפנטגון עדיין לא סיפקו תשובה ברורה באשר לזהות העצם או מקורו.

הסרטון פורסם כחלק מחשיפת ענק של 222 קבצים שהותרו לפרסום בימים האחרונים. יותר מחמישים סרטונים מתוך המאגר כוללים תיעודים של מה שמכונה רשמית בארצות הברית "תופעות אנומליות בלתי מזוהות", UAP. מדובר במונח החדש שבו משתמש הממשל האמריקאי במקום המונח הישן "עב"מים".

בין החומרים שנחשפו נמצא גם סרטון חריג מאוגוסט 2022, שבו נראים ארבעה עצמים בלתי מזוהים טסים במבנה מסודר מעל אזור ימי סמוך לאיראן. תיעוד נוסף, שצולם על ידי משמר החופים האמריקאי באפריל 2024, מציג עצם מסתורי חולף במהירות סמוך למטוס בדרום מזרח ארצות הברית.

החשיפה הנוכחית מסמנת שינוי דרמטי במדיניות האמריקאית סביב הנושא. במשך עשורים נהגו רשויות הביטחון בארצות הברית לדחות או לטשטש דיווחים על עצמים בלתי מזוהים, אך בשנים האחרונות הלחץ הציבורי והדיונים בקונגרס אילצו את הפנטגון לעבור בהדרגה למדיניות של שקיפות חלקית.

שר ההגנה האמריקאי, אמר עם פרסום הקבצים כי "הגיע הזמן שהציבור האמריקאי יראה בעצמו את מה שנאסף במשך השנים", והוסיף כי התיעודים הללו הזינו ספקולציות במשך זמן רב מדי.

גם כעת, אחרי מאות מסמכים וסרטונים חדשים, השאלות הגדולות עדיין פתוחות. האם מדובר בטכנולוגיה ניסיונית סודית של מדינה זרה, ברחפנים מתקדמים שלא זוהו בזמן אמת, או בתופעה שהפנטגון עצמו עדיין מתקשה להסביר.