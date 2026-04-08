"הכל קורס": איראן מאשימה בהפרת ההסכם ומאיימת בחידוש האש

הפסקת האש השברירית במזרח התיכון עומדת הלילה בפני סכנת קריסה ממשית. בעוד העולם המתין לתחילת המשא ומתן המדיני, שיגר יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד קאליבף מסר לוחמני שטורף את הקלפים: איראן מאשימה את המערב בהפרת הבנות היסוד וטוענת כי הבסיס המעשי לשיחות הושמד.

בטהרן לא מסתפקים בהצהרות, אלא משרטטים "רשימת הפרות" מפורטת שמעמידה את האזור כולו על סף חידוש הלחימה בעוצמה גבוהה עוד יותר. הצהרתו של קאליבף משקפת את המאבק הפנימי בצמרת האיראנית ואת הקושי של המשטר לעכל את תנאי הכניעה.

רשימת התירוצים של טהרן מדינות המפרץ דוחות את הפסקת האש: 'רק ניצחון מוחלט' דוד הכהן וב. ניסני | 22:52 הצהרתו של קאליבף מונה שלוש הפרות מרכזיות שלדבריו מעקרות את המגעים מתוכן: הפרת השקט בלבנון: לטענת האיראנים, הסעיף הראשון ב"תוכנית 10 הנקודות", שעסק בהפסקת האש בחזית הצפונית, לא כובד. בטהרן רואים בכך עילה מרכזית לעצירת התהליך כולו. חדירת רחפן פולש: יו"ר הפרלמנט חשף כי רחפן חדר למרחב האווירי של איראן, פעולה המהווה לדבריו הפרה בוטה של ההתחייבות להפסקת התקיפות בשטח הרפובליקה האיסלאמית. סלע המחלוקת - העשרת האורניום: קאליבף תקף בחריפות את שלילת זכותה של איראן להעשרת חומר גרעיני, סעיף שלדבריו הובטח שייכלל במו"מ ונדחה כעת בלחץ אמריקני וישראלי. "עצם הבסיס המעשי למשא ומתן הופר בגלוי", הצהיר.

מבוכה בין הצדדים

בתוך כך, דווח כי איראן קיבלה את הרושם שארה"ב הסכימה לכלול את לבנון בהפסקת האש הזמנית שהושגה – כך סיפר מקור שהשתתף בשיחות המשא ומתן שהתנהלו בין הצדדים בתיווך פקיסטאן. לדבריו, גם פקיסטאן קיבלה את אותו הרושם.

לפי המקור, השיחות התנהלו בין שליחיו המיוחדים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ – סטיב ויטקוף וחתנו ג'ארד קושנר – לבין הרמטכ"ל הפקיסטאני אסים מוניר, שר החוץ הטורקי הקאן פידאן ושר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י. השיחות נמשכו אל תוך הלילה והסתיימו כ-15־20 דקות לפני שטראמפ צייץ ברשת החברתית לו פוסט שמבשר על הפסקת האש.

סתירה ישראלית-אמריקנית

ראש ממשלת פקיסטאן שהבז שריף צייץ בלילה ברשת החברתית X שהפסקת האש כוללת גם את לבנון, אלא שכמה שעות לאחר מכן פרסמה לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הודעה באנגלית שסתרה את דבריו. בהודעה נאמר שהפסקת האש עם איראן לא כוללת את לבנון.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חיזק הערב את ההודעה הישראלית ואמר לרשת הטלוויזיה הציבורית PBS שהפסקת האש לא כוללת את לבנון "בגלל חיזבאללה". בתקשורת האיראנית דווח בתגובה שהמדינה שוקלת לתקוף את ישראל מכיוון שזו לא עצרה את התקיפות שלה בלבנון ושהיא חסמה מחדש את המעבר לכלי שיט במצר הורמוז בשל התקיפות הישראליות בלבנון.

בשורה התחתונה: דבריו של קאליבף משקפים את המאבק הפנימי בצמרת האיראנית ואת הקושי של המשטר לעכל את תנאי הכניעה. בזמן שבוושינגטון ובירושלים מדברים על "מציאות חדשה", בטהרן מאותתים כי הדרך לשקט ארוכה ורצופת מכשולים, וכי האיום בחידוש האש נותר על השולחן.