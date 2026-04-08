"התוכנית המרושעת התפוצצה": ארה"ב חושפת את כניעת איראן

מטוסי קרב של ארה"ב בדרך לתקיפה באיראן - צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב

בהצהרה חריפה שפורסמה הלילה (ליל רביעי) בבית הלבן, חשפה הדוברת קרוליין לוויט את מה שהיא כינתה "התפוצצות התוכנית המרושעת" של משטר האייתוללות. על פי דבריה, הלחץ הצבאי והמדיני שהפעיל הנשיא טראמפ הכניע את איראן, שנאלצה לזנוח את דרישותיה המקוריות ולהגיש מתווה חדש העונה על הקווים האדומים של ארה"ב.

"העולם חזה בניצחון צבאי היסטורי", הכריזה הדוברת, כשהיא מסמנת את תחילתו של סוף עידן האיום הגרעיני האיראני. הצהרתה מגיעה על רקע הכרזת הנשיא טראמפ על הפסקת אש זמנית במזרח התיכון, תוך שהיא מבהירה כי המהלך נעשה מעמדת כוח ולא מעמדת חולשה. התוכנית שנזרקה לפח הדוברת קרוליין חשפה כי הגרסה הראשונה של "תוכנית 10 הנקודות" שהגישה איראן נדחתה בבוז על ידי הנשיא. רק תחת איום הדד-ליין והלחץ הצבאי, נאלצה טהרן לשלוח מתווה חדש ומתוקן, כזה שארה"ב מוכנה "לעבוד איתו". המשמעות המעשית: איראן נסוגה מעמדות שנחשבו בעבר כקווים אדומים עבורה. מדינות המפרץ דוחות את הפסקת האש: 'רק ניצחון מוחלט' דוד הכהן וב. ניסני | 22:52 יו"ר הפרלמנט האיראני: המערב הפר את ההבנות • רשימת הפרות מפורטת דוד הכהן וב. ניסני | 22:06 בוושינגטון מבהירים כי לא תהיה שום פשרה בנושא הגרעין. "הקו האדום שלאיראן לא תהיה יכולת גרעינית לעולם – לא ישתנה", הדגישה הדוברת. היא הוסיפה בעקיצה כי מה שהאיראנים אומרים בתקשורת שלהם "שונה לגמרי" ממה שהם מבטיחים לנשיא בחדרים הסגורים.

טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

מצרי הורמוז נשארים פתוחים

בניגוד לשמועות על סגירה חוזרת של נתיב השיט האסטרטגי, בבית הלבן מדווחים על עלייה בתנועה הימית. "הדיווחים על סגירת המצרים שוב אינם נכונים", הבהירה קרוליין, כשהיא מסמנת את השליטה האמריקנית במרחב. הצהרה זו מהווה מכה נוספת לאיראן, שניסתה להשתמש בחסימת המצר כנשק מיקוח מול המערב.

הממשל האמריקני זוקף את בקשת הפסקת האש האיראנית לזכות האסטרטגיה התוקפנית של טראמפ. לדברי הדוברת, השילוב בין העוצמה הצבאית שהופגנה בשטח לבידוד המדיני הביא את טהרן לנקודת שבירה. כזכור, צה"ל חשף כי הושמד חצי ממערך הטילים הבליסטיים של איראן בתקיפות האחרונות.

תקיפות אמריקאיות בטהרן - צילום: פיקוד מרכז של ארה"ב (סנטקום)

ניצחון הלחץ המקסימלי

בעולם התורה והחסידות, שבו רבים עוקבים אחר התפתחויות המזרח התיכון מתוך הבנה שיש בהן משמעות רוחנית עמוקה, ההצהרה מבית הלבן מתקבלת בעניין רב. הפער בין התעמולה האיראנית למציאות בחדרי המשא ומתן מזכיר את הפסוק "אין כל חדש תחת השמש" - משטרים עריצים תמיד ניסו להציג תמונת ניצחון כוזבת.

הבית הלבן משרטט הלילה נרטיב של הכרעה. בזמן שהמזרח התיכון מעכל את הפסקת האש, ארה"ב מבהירה לאיראנים ולעולם כולו: חוקי המשחק השתנו, והאופציה הגרעינית הוסרה מהשולחן – בדרך זו או אחרת. השאלה היא האם משטר האייתוללות יבין את המסר, או שיידרש סבב נוסף של הפגנת כוח כדי להטמיע את המציאות החדשה.

יצוין כי בימים האחרונים התקבלו דיווחים על לחץ כבד ממדינות המפרץ על הנשיא טראמפ להמשיך בלחץ הצבאי עד לניטרול מוחלט של יכולות הגרעין והטילים של איראן. נראה כי הממשל האמריקני מאזן בין הדרישות הללו לבין הרצון להגיע להסכם דיפלומטי שיבטיח את האינטרסים האמריקניים לטווח ארוך.