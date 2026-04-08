בנט נגד הממשלה: "הבטחות סרק", הקואליציה: "מפמפם תבוסה"

הדרמה הפוליטית: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף בחריפות את הממשלה וטען כי יעדי המערכה לא הושגו. שרי הליכוד והציונות הדתית הגיבו במתקפה חסרת תקדים והאשימו את ראשי האופוזיציה בהדהוד מסרי האויב (פוליטי)

בעוד העשן מעל זירות הלחימה טרם התפזר, הזירה הפוליטית בישראל בוערת בעוצמה שלא נראתה זמן רב. העימות החזיתי בין לבין שרי הממשלה חושף תהום עמוקה בנוגע לתוצאות מבצע "".

מצד אחד, טענות קשות על כישלון אסטרטגי והפקרת יעדי הגרעין; ומהצד השני, האשמות בבגידה ברוח הלחימה וזלזול בהישגים היסטוריים. המערכה הצבאית אולי בהפוגה, אך המלחמה על הנרטיב הישראלי רק החלה.

בין "כישלון מהדהד" ל"מכה חסרת תקדים"

חילופי האשמות במגרש הפוליטי

בנט: "האויב עומד על הרגליים":

ראש הממשלה לשעבר לא חסך במילים וקבע כי היעדים המרכזיים – פירוק הגרעין והוצאת האורניום מאיראן – לא הושגו. "נתניהו ושריו התרברבו על ניצחון מוחלט, אך הערב כל הבטחות הסרק התפוצצו לנו בפנים", הזהיר בנט והוסיף כי ישראל תעמוד כעת מול נקמנית יותר.

ראש הממשלה לשעבר התייחס גם הוא:

‏״לישראל לא היתה שום השפעה על ההסכם שנחתם הלילה בין ארצות הברית לאיראן. נתניהו הפך אותנו למדינת חסות שמקבלת הנחיות בטלפון בנושאים שנוגעים לליבת הבטחון הלאומי שלנו.״

הקואליציה משיבה מלחמה:

שר החינוך יואב קיש תקף את בנט, לפיד וגולן וכינה את דבריהם "פמפום תבוסה". לדבריו, האופוזיציה בוחרת להקרין ייאוש "רק בגלל פוליטיקה". שר התקשורת שלמה קרעי הוסיף בציניות כי לפי אותם "חמוצים", גם מלחמת ששת הימים הייתה נחשבת לכישלון, בעוד שבפועל הונחתו מכות חסרות תקדים.

סמוטריץ': "אופוזיציה למדינה":

שר האוצר האשים את ראשי האופוזיציה בניסיון נואש להחליש את ישראל בזמן שהלוחמים בשטח. הוא הדגיש כי המכה שהונחתה על "ראש התמנון" בתיאום עם הנשיא טראמפ היא עוצמתית ברמה היסטורית, וכי הלחימה תימשך עד להכרעה הסופית.

תוכן שאסור לפספס:

יא חסרה על בנט הזה איך נהיה ככה חמוץ במקום להגיד תודה לאל שהחיילים חזרו בשלום ושנתנו מכה לאיראנים הוא רק מחפש רע בנט תלמד כשיש מלחמה כולנו עם אחד אל תהיה כמו אלה שרק רוצים להרוס
מסעוד
20
דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. הפוליטיקאים מדברים והקדוש ברוך הוא שומר עלינו. בנט שכח איך הוא ישב עם עבאס? עדיף שישתוק ויניח למי שעובד
אבנר
19
מדהים איך כולם נהיו פתאום מומחים לאסטרטגיה גרעינית. אתמול לא ידעו איפה זה טהראן במפה והיום הם מחלקים ציונים לממשלה. בואו נחכה לעובדות לפני ששורפים את המועדון
אריק
18
די למלחמות היהודים כשהאויב בחוץ מאיים אנחנו צריכים להיות אגרוף אחד בפנים בנט ולפיד הממשלה כולם צריכים לזכור שמעל כולם יש את הקדוש ברוך הוא.תתעסקו בביטחון לא בבחירות
שמעון
17
איתא בגמרא שחצופא מנצח, אבל פה זה חצופא דנפיל בנט מנסה לעשות פלגינן דיבורא מצד אחד לשבח את הצבא ומצד שני להפיל את הממשלה לית אתר פנוי מיניה של פוליטיקה זולה מוטב שיעסוק בצרכי ציבור באמונה ולא בניגוחים דהבל
צורבא
16
בנט, תעשה לנו טובה שים קצת צ'ירשי על הלשון שתרגע מה קרה? נתניהו נתן להם בראש ואתה אוכל את הלב? מי שמפמפם תבוסה בסוף התבוסה תבוא אליו אנחנו עם הנצח ולא מפחדים מדרך ארוכה
רפאל
15
אנחנו לא נגררים למלחמות של בנט הממשלה פועלת באחריות בתיאום עם ארה"ב ושומרת על קודשי ישראל וביטחון העם כל הדיבורים מסביב הם רק רעשי רקע אנחנו מתרכזים בעשייה למען השכבות החלשות ולמען עולם התורה כי זה הניצחון האמיתי
אריה
14
יאיר גולן מאחלת שכל ילדיך ונכדיך יחזרו בתשובה שלמה ילמדו תורה יתפללו בדבקות וישמרו כל מצווה בקפידה ששביתך יתמלא קדושה ושמירה על השבת וכשרות מהדרין שכל הדורות הבאים יהיו צדיקים ויראי שמיים משיחיים בדם ילמדו גמרא וזוהר יקיימו את כל הצומות והתעניות ושדגל התורה יונף בגאון בביתך והאמת של ה' תשלוט בבית של
עבאדי
13
כל דברי האופוזיציה האלה רק מחלישים את עם ישראל בזמן שהוא נלחם מי שחושב שהכל כישלון שיבחן את הניצחונות וההצלחות בשטח די להדהד את האויב די לפמפם תבוסה
יצחק
12
האופוזיציה בוחרת להקרין ייאוש פוליטי בזמן שלחיילים שלנו יש הישגים חסרי תקדים די להדהד את האויב
ישי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

