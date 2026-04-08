בנט נגד הממשלה: "הבטחות סרק", הקואליציה: "מפמפם תבוסה"

בעוד העשן מעל זירות הלחימה טרם התפזר, הזירה הפוליטית בישראל בוערת בעוצמה שלא נראתה זמן רב. העימות החזיתי בין נפתלי בנט לבין שרי הממשלה חושף תהום עמוקה בנוגע לתוצאות מבצע "שאגת הארי".

מצד אחד, טענות קשות על כישלון אסטרטגי והפקרת יעדי הגרעין; ומהצד השני, האשמות בבגידה ברוח הלחימה וזלזול בהישגים היסטוריים. המערכה הצבאית אולי בהפוגה, אך המלחמה על הנרטיב הישראלי רק החלה.

בין "כישלון מהדהד" ל"מכה חסרת תקדים"

חילופי האשמות במגרש הפוליטי

בנט: "האויב עומד על הרגליים":

ראש הממשלה לשעבר לא חסך במילים וקבע כי היעדים המרכזיים – פירוק הגרעין והוצאת האורניום מאיראן – לא הושגו. "נתניהו ושריו התרברבו על ניצחון מוחלט, אך הערב כל הבטחות הסרק התפוצצו לנו בפנים", הזהיר בנט והוסיף כי ישראל תעמוד כעת מול איראן נקמנית יותר.

ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד התייחס גם הוא:

‏״לישראל לא היתה שום השפעה על ההסכם שנחתם הלילה בין ארצות הברית לאיראן. נתניהו הפך אותנו למדינת חסות שמקבלת הנחיות בטלפון בנושאים שנוגעים לליבת הבטחון הלאומי שלנו.״

הקואליציה משיבה מלחמה:

שר החינוך יואב קיש תקף את בנט, לפיד וגולן וכינה את דבריהם "פמפום תבוסה". לדבריו, האופוזיציה בוחרת להקרין ייאוש "רק בגלל פוליטיקה". שר התקשורת שלמה קרעי הוסיף בציניות כי לפי אותם "חמוצים", גם מלחמת ששת הימים הייתה נחשבת לכישלון, בעוד שבפועל הונחתו מכות חסרות תקדים.

סמוטריץ': "אופוזיציה למדינה":

שר האוצר האשים את ראשי האופוזיציה בניסיון נואש להחליש את ישראל בזמן שהלוחמים בשטח. הוא הדגיש כי המכה שהונחתה על "ראש התמנון" בתיאום עם הנשיא טראמפ היא עוצמתית ברמה היסטורית, וכי הלחימה תימשך עד להכרעה הסופית.