נס מדהים בזירת נפילת הטיל בפתח תקווה, שם ארבעה רכבים עלו באש בעקבות פגיעת שברי יירוט. ברכב שספג את הפגיעה הישירה ונשרף ראשון - הכל נשרף לחלוטין למעט ספר התנ"ך שנותר שלם.

כזכור, ביום שני בבוקר הופעלו אזעקות במרכז הארץ בעקבות שיגור טילים מאיראן. בפתח תקווה נפלו שברי יירוט שגרמו לשריפת מספר רכבים, שאך בנס האירוע הסתיים ללא נפגעים.

הרכבים שנשרפו

התנ"ך שלא נשרף

חובש רפואת חירום במד"א רונלד קייקוב, שהגיע לזירה, מסר: "קיבלנו דיווח על מספר זירות, הגעתי לאחת הזירות עם אמבולנס, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי תגובה מיידית. מאחורי הבניין ראינו מספר רכבים שעולים באש. תוך כדי פעולות הכיבוי של השריפה אנחנו ממשיכים בסריקות על מנת לוודא שאין נפגעים נוספים". חיסול דרמטי בלבנון: היועץ המקורב ואחיינו של מנהיג חיזבאללה נעים קסאם דניאל הרץ | 10:45 ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג הגיע לזירת הנפילה וקיים הערכת מצב יחד עם כוחות המשטרה וכוחות החירום. האירוע בפתח תקווה מצטרף לשורה של זירות נפילה שדווחו הבוקר ברחבי מרכז הארץ.

בזירה אחרת בעיר, אישה ששהתה ליד רכבה, נפצעה באורח קשה. פרמדיק מד"א נועם דהן תיאר את הזירה: "כשהגענו למקום ראינו רכב עם חלונות מנופצים ובתוכו הייתה אישה בת 34 כשהיא בהכרה וסובלת מפציעות קשות בגופה משברי יירוט. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה קשה".

במד"א הבהירו בהמשך כי בניגוד לדיווח הראשוני, הפצועה הייתה מחוץ לרכב בעת הפגיעה. תיעוד ממצלמת אבטחה הראה את האישה עומדת לצד הרכב כאשר הפצצה נפלה מטרים ספורים ממנה, והיא עפה מהפגיעה אך כעבור שניות ספורות נעמדת, לקחה את התיק וזזה מהרכב.