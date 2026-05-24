הנשיא פזשכיאן ( צילום: משמרות המהפכה )

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, המשיך היום (ראשון) בדרכו הייחודית לנהל את המערכה מול איראן, כשפרסם ברשת החברתית שלו "Truth Social" תמונה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית.

בפרסום הקצר, שכלל מילה אחת בלבד – "Adios" (להתראות בספרדית), צירף הנשיא תמונה מעוצבת ממוחשבת המציגה ספינות קרב הנושאות את דגלי איראן כשהן מתפוצצות ועולות בלהבות בלב ים, בעוד כלי טיס בלתי מאויישים אמריקניים חגים מעליהן בשמיים. הפרסום מגיע בעיתוי פוליטי וצבאי רגיש במיוחד, דווקא כאשר מתקדמים מגעים דיפלומטיים בין וושינגטון לטהרן. על פי דיווחים אמריקניים, הסכם נרחב בין המדינות כבר "נוהל ברובו" ונמצא בשלבי סיכום סופיים. האיום הדיגיטלי של טראמפ עשוי להעיד על מורכבות המשא ומתן או על ניסיון להפעיל לחץ נוסף על המשטר האיראני.

ביקור טראמפ בסין ( צילום: הבית הלבן )

טראמפ נוהג לנצל את הפלטפורמות הדיגיטליות שלו כדי להעביר מסרים תוקפניים ובלתי צפויים. הפעם, הוא בחר בדרך ויזואלית מובהקת – תמונה שנוצרה באמצעות טכנולוגיית AI, המציגה תרחיש של תקיפה אמריקנית על כוחות הימי של איראן. התמונה המעוצבת מציגה ספינות בוערות, עשן שחור עולה לשמיים, וכלי טיס בלתי מאויישים של צבא ארה"ב מרחפים מעל זירת הקרב.

המהלך מעורר תהיות בקרב משקיפים, במיוחד לאור הדיווחים על התקדמות במגעים הדיפלומטיים. כפי שדווח בכיכר השבת, ההסכם המתגבש כולל רכיבים כלכליים ופתיחה הדדית של מצר הורמוז, כאשר התקדמות נוספת בנושא הגרעין תלויה בוויתורים של איראן. גורמים ישראליים הביעו חשש כי ההסכם עשוי להותיר את ישראל לבדה מול האיומים האיראניים.

בכירים רפובליקנים, ביניהם מזכיר המדינה לשעבר מייק פומפאו והסנאטור טד קרוז, תקפו בחריפות את ההסכם המתגבש. פומפאו כתב כי "העסקה שמקדמים עם איראן נראית כאילו היא נלקחה הישר מתוך ספר ההפעלה של הממשלים הקודמים – לשלם למשמרות המהפכה כדי שיבנו תוכנית לנשק השמדה המונית". דבריו משקפים את התסכול בקרב חוגים רפובליקנים מהמהלך הדיפלומטי.

מנגד, הציבור האיראני מביע זעם וכעס מההסכם המתגבש. אזרחים רבים כתבו לרשת החדשות "איראן אינטרנשיונל" כי הם רואים בהסכם בגידה בעם האיראני, שמתמודד עם משבר כלכלי חונק ודיכוי פוליטי. רבים מהם הצהירו כי איבדו את התקווה שסיוע או לחץ חיצוני יביאו לקץ שלטון האייתוללות.

בישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו שואף להמשיך במערכה הצבאית נגד איראן, בעוד טראמפ פונה לנתיב הדיפלומטי. גורם ישראלי בכיר טען כי "ההסכם רע כי הוא מאותת לאיראנים שיש להם נשק יעיל לא פחות מגרעין – והוא מצר הורמוז". החשש בירושלים הוא שההסכם יחזק את המשטר האיראני ויאפשר לו להמשיך בפיתוח יכולות צבאיות.

הפרסום של טראמפ היום מעיד על המורכבות של המצב: מצד אחד, הנשיא מקדם מגעים דיפלומטיים עם טהרן, ומצד שני הוא ממשיך להפגין עוצמה צבאית ולהעביר מסרים מאיימים. השימוש בבינה מלאכותית ליצירת תמונות דרמטיות הוא חלק מהסגנון התקשורתי הייחודי של טראמפ, שמשלב איומים ויזואליים עם מהלכים דיפלומטיים.

יצוין כי בימים האחרונים התרחשו אירועים דרמטיים נוספים סביב הנשיא האמריקני. כפי שדווח, אירוע ירי התרחש סמוך לבית הלבן, כאשר חמוש פתח באש לעבר המתחם בזמן שטראמפ שהה בחדר העבודה שלו. היורה נורה על ידי סוכני השירות החשאי ומותו נקבע במקום. נתניהו הגיב לאירוע והביע הקלה על שלומו של הנשיא, שאותו כינה "החבר הכי טוב שישראל אי פעם הייתה לו בבית הלבן".