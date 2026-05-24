ארצות הברית מוכנה לפתוח בשיחות רציניות על תוכנית הגרעין של איראן אם זו תפתח מחדש את מיצרי הורמוז. ההצהרה מאותתת כי ממשל טראמפ מוכן להסכם ביניים שאינו שולל מיד את יכולת ייצור הנשק הגרעיני של איראן.

ארה"ב משדרת לאיראן את המסר כי היא נואשת לפתיחתו של המצר, כאשר השלב הבא יהיה "דיונים" על תוכנית הגרעין ללא דרך יציאה צבאית נראית לעין כאשר יעלו אי-הסכמות.

מזכיר המדינה מרקו רוביו אמר היום כי ארצות הברית מוכנה להיכנס לשיחות רציניות מאוד על תוכנית הגרעין של איראן אם איראן תפתח מחדש את מיצרי הורמוז, ובכך אותת כי ממשל טראמפ מוכן לקבל הסכם ביניים שלא שולל באופן מיידי את יכולתה של איראן לייצר נשק גרעיני, כך לפי אנליזה של ה'ניו יורק טיימס'.

"אי אפשר לעשות משהו גרעיני ב-72 שעות על גב מפית", אמר רוביו בראיון קצר ביום ראשון במהלך ביקורו בניו דלהי. "יש לפתוח מחדש את המיצרים באופן מיידי, ואז ניכנס, תחת פרמטרים מוסכמים, לשיחות רציניות מאוד על העשרה, על אורניום מועשר מאוד ועל התחייבותם שלעולם לא יהיו להם נשק גרעיני".

לא ארצות הברית ולא איראן פרסמו פרטים בפומבי, אך ביום ראשון אמר גורם אמריקאי כי ישנה הסכמה עקרונית על עסקה שתפתח מחדש את מצר הורמוז, עם התחייבות מצד איראן להיפטר מהאורניום המועשר שלה. איראן לא הגיבה בפומבי, וגם לא אישרה את עמדתה בנוגע למלאי האורניום המועשר שלה.

רוביו התעקש כי מדיניותו של טראמפ לפיה לאיראן לא יכולה להיות בעלת נשק גרעיני לא השתנתה. אך הוא אותת כי ארצות הברית מוכנה לאמץ גישה הדרגתית לשיחות, גישה שלטענת מבקרים עלולה לשלול מטראמפ את כוחו במשא ומתן.

"זה לא יכול לקחת שנים, אבל ייקח קצת זמן לטפל בעניינים הטכניים האלה", אמר רוביו.

בהתייחסו לטראמפ, הוא הוסיף כי "הוא תמיד יעדיף לטפל בזה באופן דיפלומטי, באמצעות הסכמים, וזו הסיבה שננצל כל הזדמנות להשיג זאת. אז כרגע, יש לנו שבע או שמונה מדינות באזור שתומכות בגישה זו, ואנחנו מוכנים להתקדם בגישה זו."

רוביו רמז כי ארצות הברית תוכל לחדש את איומיה לתקוף את איראן אם המשא ומתן לא יניב פרי תוך חודשיים. "בסופו של דבר, הגישה צריכה לספק את מה שאנחנו רוצים שהיא תספק", אמר רוביו. "אם לא, אז לנשיא יש את כל האפשרויות העומדות לרשותו תוך 60 יום שעומדות לרשותו כעת".