טראמפ ונתניהו

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר לפני זמן קצר (ראשון) תגובה חריפה לאירוע הירי הדרמטי שהתרחש סמוך לבית הלבן בוושינגטון, בזמן שהנשיא דונלד טראמפ שהה במתחם. נתניהו הביע הקלה על שלומו של הנשיא האמריקני וגינה בחריפות את האלימות הפוליטית.

"אני מרוצה שהנשיא טראמפ, החבר הכי טוב שישראל אי פעם הייתה לו בבית הלבן, נמצא בשלום ושהתוקפן נוטרל לפני שהספיק לגרום לנזק נוסף", כתב נתניהו בציוץ בשפה האנגלית ברשת X (טוויטר). ראש הממשלה הוסיף והדגיש כי "אלימות פוליטית, כולל ניסיונות חוזרים לשלוט בנשיא טראמפ, צריכה להוקע באופן חד משמעי ובנחרצות על ידי כולם". דבריו משקפים את החשש הישראלי מפני האיומים החוזרים על הנשיא האמריקני, שנחשב לידיד קרוב של מדינת ישראל. כזכור, אירוע הירי התרחש הלילה כאשר חמוש פתח באש לעבר הבית הלבן בזמן שהנשיא טראמפ קיים דיונים בחדר העבודה שלו. היורה נורה על ידי סוכני השירות החשאי ומותו נקבע במקום. במהלך האירוע, עובר אורח נפצע קשה בחילופי האש.

הנשיא טראמפ עצמו התייחס לאירוע ומסר תודה לשירות החשאי: "תודה לשירות החשאי המצוין שלנו ולכוחות אכיפת החוק על הפעולה המהירה והמקצועית שננקטה הערב נגד חמוש ליד הבית הלבן". טראמפ ציין כי לחמוש הייתה "היסטוריה אלימה ואובססיה אפשרית למבנה היקר ביותר של מדינתנו".

האירוע מתרחש על רקע מתיחות ביטחונית מוגברת, כאשר רק לפני מספר ימים נחשפה מזימת טרור איראנית שכללה תכנון לפגיעה באיוונקה טראמפ, בתו של הנשיא. מוחמד באקר סעד דאווד אל-סעדי, אזרח עיראקי בן 32, נעצר בטורקיה והוסגר לארצות הברית לאחר שנחשף כי תכנן לנקום את חיסולו של קאסם סולימאני.

יצוין כי האירוע מתרחש בתקופה רגישה בה הנשיא טראמפ מנהל משא ומתן דיפלומטי עם איראן, צעד שעורר ביקורת חריפה מצד בכירים רפובליקנים לשעבר. מזכיר המדינה לשעבר מייק פומפאו תקף את ההסכם המתגבש וטען כי מדובר ב"תשלום למשמרות המהפכה".

במהלך האירוע הדרמטי, אנשי השירות החשאי צעקו לעבר הנוכחים "תרדו למטה" והזהירו כי "יריות נורו" במקום. אנשי תקשורת שהוצבו על המדשאה הצפונית הובהלו במהירות אל תוך המבנה הראשי והצטוו לתפוס מחסה באופן מיידי.

דוברות הבית הלבן אישרה כי הנשיא דונלד טראמפ שהה במתחם באותן שעות, אך לא נשקפה לו סכנה. הנשיא הוסיף בהצהרתו כי "האירוע הזה מתרחש חודש אחד בלבד לאחר הירי בארוחת הערב של כתבי הבית הלבן, והוא מוכיח עד כמה זה חשוב לקבל את המרחב הבטוח והמוגן ביותר מסוגו שנבנה אי פעם בוושינגטון הבירה".