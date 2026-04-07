כיכר השבת
כתב אישום

שלף אקדח לעבר לוחם מג"ב במהלך מרדף ברמלה; כך הצליחו לעצור אותו

החשוד ניסה להימלט ממחסום משטרתי, תקף את הלוחמים וכיוון לעברם אקדח טעון; הלוחם ניטרל אותו במקום | כתב אישום הוגש נגד החשוד (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

לוחמי משמר לאומי מרכז של מג"ב יחד עם שוטרי תחנת רמלה עצרו גבר כבן 30, תושב העיר, לאחר שניסה להימלט ממחסום משטרתי וכיוון אקדח לעבר אחד הלוחמים. בתום החקירה הוגש נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

האירוע התרחש בתאריך 27 במרץ בשעות הלילה, במהלך פעילות יזומה של בשכונת ג'ואריש ברחוב הזית ברמלה, במסגרתה הוקם מחסום לבדיקת כלי רכב ורישיונות.

במהלך הבדיקה עצרו הכוחות רכב, אך הנהג יצא ממנו והחל להימלט רגלית. הלוחמים פתחו במרדף תוך קריאות לעצור, והשיגו אותו זמן קצר לאחר מכן.

בעת המעצר התנגד החשוד ותקף את הלוחמים באגרופים לעבר פניהם. בשלב מסוים שלף אקדח וכיוון אותו לעבר אחד הלוחמים. הלוחם פעל בנחישות, ניטרל את החשוד והדף מידיו את האקדח. גם לאחר מכן המשיך החשוד להתנגד עד להשתלטות מלאה של הכוחות.

ברשותו נתפס אקדח מסוג גלוק, ובו מחסנית עם 16 כדורים.

עם סיום החקירה בתחנת רמלה, הוגש נגד החשוד כתב אישום בגין עבירות נשק, איומים ותקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

במשטרה הדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות וביד קשה נגד עבריינים, וכי כל ניסיון לפגיעה בכוחות הביטחון ייענה באכיפה מיידית ומחמירה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר