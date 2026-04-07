כיכר השבת
בפעילות לילית

רחפן הוביל למעצר: 10 שוהים בלתי חוקיים נתפסו על גג מבנה | צפו בתיעוד

החשודים ניסו להימלט לקומת הגג ולחסום את המעבר - ונעצרו; בית המשפט האריך את מעצרם | המשטרה בודקת גם את נסיבות העסקתם באתר הבנייה (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

עשרה תושבי שטחים נעצרו לפנות בוקר במהלך פעילות משטרתית בעיר יקנעם עילית, לאחר שאותרו על גג מבנה תעשייתי בשלבי בנייה – זאת בזכות הכוונת רחפן שפעל מהאוויר.

שוטרי מחוז צפון ולוחמי מג"ב הגיעו למקום לאחר קבלת אינדיקציה על תנועת אנשים בשעות הלילה. עם הגעת הכוחות זוהתה תנועה חשודה מהקומה השביעית אל קומת הגג, כאשר החשודים ניסו לחסום את המעבר בין הקומות באמצעות קרשים ואבנים.

בסיוע הרחפן הצליחו הכוחות לאתר את החשודים ולהגיע אליהם, ובכך לבצע את מעצרם של עשרת השוהים הבלתי חוקיים.

תשעה מהחשודים הובאו לבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת, שהאריך את מעצרם עד ל-9 באפריל. במקביל, נמשכת חקירת לבירור נסיבות העסקתם והלנתם באתר הבנייה.

במשטרה מדגישים כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד תופעת השוהים הבלתי חוקיים וכל גורם המסייע לה, במיוחד בתקופה הביטחונית הרגישה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר