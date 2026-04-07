כיכר השבת
הטרור הפלסטיני

שכם: המסתערבים עצרו 4 מבוקשים בחשד לייצור, הפצה והשלכת מטעני חבלה

ארבעה מבוקשים, בהם קטין, נעצרו בפשיטה בשכונת רפידייה; החשד: ייצור והשלכת מטעני חבלה לעבר כוחות הביטחון (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

מסתערבי ולוחמי מג"ב איו"ש עצרו הלילה ארבעה מבוקשים בעיר שכם, בחשד למעורבות בייצור, הפצה והשלכת מטעני חבלה במסגרת פעילות טרור.

הפעילות בוצעה בהכוונה מודיעינית של משרד החקירות והמודיעין של מג"ב איו"ש ובהובלת חטיבת שומרון, בשכונת רפידייה בעיר. עם הגעת הכוחות ליעדים, פרצו הלוחמים למבנים וביצעו מעצרים מהירים ומדויקים.

לפי הודעת המשטרה, העצורים – שלושה בגירים וקטין – משתייכים לתשתית טרור שפעלה לייצור והפצה של מטעני חבלה ברחבי יהודה ושומרון, וכן חשודים בהשלכת מטענים לעבר כוחות הביטחון ובמעורבות בפעילות טרור נוספת.

החשודים הועברו להמשך חקירה במשרדי החקירות של מג"ב איו"ש.

במערכת הביטחון מציינים כי הפעילות מהווה חלק מהמאמץ המתמשך לסיכול תשתיות טרור ולהגברת הביטחון במרחב.

תוכן שאסור לפספס:

