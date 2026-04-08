נתונים קשים

כמעט 100 אלף אזעקות: נחשף מאזן הדמים של 'שאגת הארי'

סיכום נתוני "שאגת הארי" נחשף: עשרות אלפי אזעקות שטפו את ישראל תחת מתקפה איראנית חסרת תקדים | המלחמה גבתה את חייהם של עשרות אזרחים ולוחמים, כשהעורף הישראלי מתמודד עם מאות זירות רסיסים וטילי מצרר קטלניים

טייסי הקרב לפני תקיפה בלבנון (צילום: דובר צה"ל)

ישראל מסכמת את ימי הלהבות של מבצע "שאגת הארי", והמספרים שנחשפים הלילה מציירים תמונה של מערכה בעצימות שלא ידענו כמותה. מאחורי הנתון הבלתי נתפס של כמעט מאה אלף אזעקות, מסתתרת מדינה שלמה שנמצאת תחת מתקפה ישירה מטהרן ועד דרום לבנון. זהו לא רק מאבק טכנולוגי של יירוטים וטילים, אלא סיפור של שכול וכאב המלווה כל רסיס שנפל וכל התרעה שנשמעה – מלוחמים שנפלו בקרב ועד אזרחים שמצאו את מותם בדרך למחסה.

המספרים מאחורי ""

הנתונים המלאים של המערכה, חושפים את עומק הפגיעה בעורף ובחזית:

מתקפת הטילים: שיגרה לעבר ישראל 540 טילים, בהם למעלה מ-50 טילי מצרר קטלניים שגרמו ליצירתן של 300 זירות רסיסים שונות ברחבי הארץ. בסך הכל דווח על 13 זירות פגיעה ישירות.

טירוף האזעקות: מערך ההתרעה הופעל לא פחות מ-96,428 פעמים, נתון המשקף את היקף האש והלחץ הפסיכולוגי הכבד על האוכלוסייה האזרחית.

זירת נפילת טיל מצרר בפתח תקוה (צילום: יהודה ג. כיכר השבת)
לוחמי פיקוד העורף בזירה בתל אביב (צילום: דובר צה"ל )

מחיר הדמים באזרחי: 22 בני אדם איבדו את חייהם כתוצאה מפגיעות ישירות. בנוסף, נרשמו שבעה מקרי מוות של אזרחים שנהרגו בתאונות בדרך למרחב המוגן או מאירועים רפואיים קטלניים שנגרמו בעקבות המתח והמלחמה.

חללי צה"ל: 12 לוחמים גיבורים נפלו בקרבות הגבורה מול מחבלי חיזבאללה. בתקרית כואבת נוספת, נהרג אזרח בשוגג מאש כוחותינו במהלך הפעילות המבצעית.

נתוני "שאגת הארי" מוכיחים כי העורף הישראלי הפך לחזית המרכזית. למרות יכולות ההגנה המרשימות, מחיר המערכה נמדד בחייהם של 42 ישראלים שקיפחו את חייהם במישרין ובעקיפין בתוך שבועות של אש.

תוכן שאסור לפספס:

11
עם כל הכאב על כל יהודי שנהרג - המספרים הללו מראים על ניסים גלויים וסייעתא דשמיא עצומה! מצמרר רק לדמיין כמה היו יכולים להיהרג חלילה, והקב״ה הצילנו מידם.
עש
מספרים הזויים עם כל הכאב... "רק" 22 הרוגים מ 540 טילים ?! טיל אחד בפגיעה ישירה יכול להחריב בניין שלם.. במיוחד אם זה בניינים ישנים כמו שנפגעו בדימונה כמה אנחנו צריכים להודות להשם יתברך בלי גבול
אדיר
10
ה' ינקום דמם של הנופלים וישלח רפואה שלמה לפצועים נמשיך להתפלל ולעמוד איתנים כאיש אחד בלב אחד
שחר
9
מצדיע ללוחמים שלנו שנפלו בגבורה מול חיזבאללה המערכה הזו היא חלק מחבלי משיח והעמידה של העורף היא הניצחון האמיתי עם ישראל חי ולא מפחד מטהרן
מילואימניק
8
ה' יתן כוח לממשלה ולצבא לנצח את הרשע הזה אנחנו מחזקים את ידי המשפחות שאיבדו את יקיריהן ושולחים תפילה שלווה לכל קצוות הארץ שתהיה מוגנת
הלפרין
7
מחזק את ידי כוחות הביטחון והעורף האיתן המערכה הזו מוכיחה שאין לנו לסמוך אלא על אבינו שבשמיים ועל עוצמתה של מדינת ישראל עלינו להמשיך לפעול בנחישות וביד קשה נגד מבקשי נפשנו בטהרן ובלבנון. אחדות העם והאמונה במורשת ישראל הן המפתח לניצחון המוחלט על האויב האכזר
אלי
6
אני אומר לכם זה פשוט לא ייאמן המערכה הזאת היא קריאת השכמה לכל העולם המערבי לראות מי זו איראן האמיתית
ניסים
5
זכות הבבא סאלי תגן עלינו הלב נשרף על ההרוגים שה' ישלח נקמה באויבים שלנו מהר
זר
4
רק 540 טילים
והשם יתברך תמיד אוב אתי
3
אל תחלישו. יד ישראל על העליונה בעז"ה בכל השוואה ,ביד חזקה ובזרוע נטויה!
אהרן
2
מזמור לתודה
פרק ק בתהילים מזמור לתודה לומר בבקשה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

