בשעות הקרובות (חמישי) צפוי פיקוד העורף להודיע על הרחבה משמעותית בהנחיות ההתקהלות במרכז הארץ, כאשר מספר המשתתפים המותר יועלה ל-5,000 איש.

ההחלטה עליה דווח בחדשות 12, מגיעה בעקבות הנחיה מפורשת של שר הביטחון ישראל כ"ץ וצה"ל, שהורו הבוקר לפיקוד העורף לקדם את המהלך. ההקלות החדשות יחולו על אזורים נרחבים במרכז הארץ, ובכלל זה גוש דן והשפלה. המהלך מהווה המשך לשורת ההקלות שפורסמו בימים האחרונים, לאחר שמרבית אזורי המרכז והדרום חזרו לשגרה מלאה בעקבות הפסקת האש עם איראן. כזכור, בימים האחרונים פרסם פיקוד העורף שינויים בהנחיות ההתגוננות, כאשר רשויות רבות במרכז הארץ עברו למדרג פעילות מלא. בתל אביב, רמת גן, גבעתיים ועוד עשרות רשויות הודיעו על חזרה מלאה לשגרה, כולל פתיחת מערכת החינוך ללא מגבלות. עם זאת, בצפון הארץ עדיין נותרות מגבלות משמעותיות. פיקוד צפון הבהיר לראשי הרשויות כי הפסקת האש איננה כוללת הפסקת אש בלבנון, ויש להמשיך להישמע להנחיות פיקוד העורף. בקריית שמונה ובאזורים נוספים בצפון הופעלו הבוקר מספר אזעקות, כאשר תושבי האזור נאלצים להמשיך ולהישמע להנחיות ההתגוננות.

ההחלטה על הרחבת ההתקהלות במרכז הארץ מגיעה לאחר הערכת מצב מקיפה שנערכה בפיקוד העורף. בהערכה השתתפו בכירי הפיקוד יחד עם נציגי צה"ל ומערכת הביטחון, והוחלט כי ניתן להרחיב את ההקלות בהדרגה תוך שמירה על מוכנות מלאה.

יצוין כי בשבועות האחרונים עברה המדינה תקופה מורכבת במיוחד, כאשר מבצע "שאגת הארי" גבה מחיר כבד. על פי הנתונים שפורסמו, איראן שיגרה לעבר ישראל מאות טילים, מערך ההתרעה הופעל אלפי פעמים, ועשרות אזרחים איבדו את חייהם כתוצאה מפגיעות ישירות.

ההנחיות המלאות והמעודכנות כאמור צפויות להתפרסם בשעות הקרובות בפורטל החירום הלאומי וביישומון פיקוד העורף. ראשי הרשויות במרכז הארץ צפויים לעדכן את התושבים בהתאם להנחיות החדשות.