כיכר השבת
כך זה התנהל

נחשפה רשת הברחת שב"חים ליד מעבר חיזמא: חשוד נעצר

המשטרה סיכלה ניסיונות הסתננות באמצעות סולם מאולתר; תושב המקום חשוד בניהול מערך גביית כספים עבור המעבר הבלתי חוקי (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

בלשי תחנת בנימין במחוז ש"י, יחד עם לוחמי מג"ב עוטף ירושלים, סיכלו במהלך השבוע האחרון ניסיונות הסתננות של שוהים בלתי חוקיים סמוך למעבר חיזמא שבצפון ירושלים – וחשפו רשת שסייעה לפעילות.

במהלך הפעילות, שהתבצעה בסיוע והכוונה של יחידת רוא"ה במחוז ש"י, נעצרו מספר חשודים שניסו לחצות את הגדר באמצעות סולם ארעי שהוצב במקום.

מחקירתם עלה כי מדובר במנגנון מאורגן, במסגרתו נגבה תשלום עבור שימוש בסולם לצורך כניסה בלתי חוקית לשטח ישראל.

בהמשך החקירה הצליחו החוקרים לאתר את החשוד המרכזי בניהול הרשת – תושב הכפר חיזמא בשנות ה-40 לחייו. אמש נעצר החשוד בפעילות ממוקדת של בלשי , הועבר לחקירה ובסיומה נכלא. החקירה בעניינו נמשכת.

במקביל, הכוחות פירקו את הסולם ששימש להסתננות.

במשטרה מדגישים כי המאבק בתופעת השוהים הבלתי חוקיים נמשך כל העת, וכי לצד מעצר המסתננים עצמם, יפעלו גם נגד גורמים המסייעים להם – לרבות מעסיקים, מלינים ומסיעים – תוך מיצוי הדין והפעלת סנקציות מנהליות.

